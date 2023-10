4 z 5

Skoro już jesteśmy przy relacjach… Basia Kurdej-Szatan przyznała, że byłaś jedną z niewielu osób, które głośno wsparły ją po tym, jak została wyrzucona z TVP i „M jak miłość”. Nie bałaś się, że ci to zaszkodzi?

Zdradzę ci jedną rzecz. Kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, siedziałam w restauracji z córką. Nakreśliłam jej całą sprawę i kontekst. Moja córka, po chwili namysłu, z przerażeniem krzyknęła: „Mamo, przecież i ciebie zaraz wywalą! O Boże, po co musiałaś to skomentować. Ale… przecież nie mogłaś postąpić inaczej, bo to jest ciocia Basia!”. Dokładnie, nie mogłam postąpić inaczej. Z Baśką przyjaźnimy się od lat, a dla mnie przyjaźń to nie jest puste słowo, to zobowiązanie na dobre i na złe. Ludzie zasługują na wsparcie przede wszystkim wtedy, kiedy popełniają błędy. Dopóki będziemy hołdować takim wartościom, dobro zawsze zwycięży.

Jakim jeszcze wartościom hołdujesz?

Lubię dobrze spać, dlatego zawsze staram się żyć w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami. To, co dla mnie zawsze było najważniejsze, nawet gdy czasy wyglądały zupełnie inaczej, to dialog między ludźmi. Przed laty prowadziłam portal Mamadu i wówczas zaprosiłam do jego tworzenia panią Małgorzatę Terlikowską. Pamiętam, że wybuchła z tego niezła afera! Środowiska centrolewicujące oskarżyły mnie o to, że zaprosiłam Małgorzatę Terlikowską do współpracy, więc zapewne przeszłam na prawą stronę. Każdy rodzaj ekstremum jest nieetyczny. Jeśli ktoś ma silną wiarę, swoje przekonania i silne poczucie własnej wartości, żadne podkopywanie, wrzaski czy krzyki nie podburzą jego fundamentów. Wtedy takie zaproszenie było aktem odwagi. Dyskusja ma prawo się toczyć – to moje zdanie. A wyborów każdy powinien dokonywać zgodnie z własnym kodeksem. Za siebie, nie w imieniu innych.