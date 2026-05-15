To powiedział szwedzki komentator tuż przed występem Szemplińskiej na Eurowizji. Nagranie trafiło do sieci
Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026 została zapowiedziana przez szwedzkiego komentatora wyjątkowo kąśliwie. Wypomniał sposób ogłoszenia wyniku polskich preselekcji oraz nieprzychylnie wypowiedział się o piosence polskiej reprezentantki jeszcze przed jej występem w półfinale. Przeczytaj, co dokładnie powiedział i jak zareagowali internauci.
Eurowizja 2026 nabiera tempa, a Alicja Szemplińska - która już w sobotę ma pojawić się w wielkim finale - jeszcze przed finałowym wyjściem na scenę znalazła się w centrum głośnej dyskusji. W sieci krąży nagranie ze szwedzkiej transmisji z Wiednia, w której tamtejszy komentator nie tylko wbił szpilę w polskie preselekcje, ale też pozwolił sobie na ocenę występu, zanim artystka zdążyła zaśpiewać.
Eurowizja 2026: Szwedzka zapowiedź rozpaliła emocje, zanim wybrzmiał pierwszy dźwięk
Wideo z zapowiedzią szwedzkiego komentatora udostępniła na TikToku Paulina prowadząca profil „nordystka”, dołączając tłumaczenie tego, co padło na antenie. Komentator zaczął od szerokiego tła: przypomniał, że był to 28. występ Polski w historii konkursu i że nasz kraj rzadko kończy na podium. Potem przeszedł do szczegółów, które wywołały największe poruszenie.
Najmocniej oberwał sposób organizacji preselekcji. W zapowiedzi padały konkretne liczby i obrazy, które miały podkreślać, że wydarzenie rozgrywało się w małym studiu telewizyjnym i według relacji przyciągnęło około 7 proc. telewizyjnej widowni. Komentator zwrócił też uwagę na tryb głosowania i nie szczędził kąśliwych komentarzy.
To 28. występ Polski na Eurowizji, ale rzadko kiedy staje na podium. Eliminacje odbyły się w małym studio telewizyjnym i zachęciły do obejrzenia zaledwie 7 proc. publiczności telewizyjnej. Publiczność głosowała cały wieczór, a zwycięzca ogłoszony został dzień później w innym programie z marnymi 26. tys. głosów w kraju liczącym 40 mln mieszkańców. Te 26 tys. głosów dostała właśnie Alicja
Eurowizja 2026: Szwedzki komentator gorzko o piosence Alicji Szemplińskiej
Na tym nie koniec. W szwedzkiej zapowiedzi pojawiła się też historia samej artystki: w 2020 roku Szemplińska wygrała eliminacje z utworem „Empires”, ale na Eurowizję do Rotterdamu nie pojechała, bo konkurs odwołano. Komentator dorzucił informację, że piosenkarka dała się poznać już jako nastolatka w programie „Hit Hit Hurra”, a następnie zasugerował, że jej aktualny eurowizyjny numer nie przypadł mu do gustu.
Długo czekała na swoją szansę na Eurowizji. W 2020 r. wygrała eliminacje z piosenką ,,Empires'', ale do Rotterdamu nigdy nie pojechała, bowiem konkurs został odwołany. Wybiła się jako 14-latka w programie ,,Hit Hit Hurra''. Niestety dzisiejszy występ to ani hit, ani hurra, przynajmniej według mnie. Kto wie, może te 26 tys. Polaków się nie myliło. To wy zdecydujecie
Pod nagraniem na Tik Toku szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od polskich fanów, którzy nie kryją oburzenia sposobem zapowiedzi polskiego występu w półfinale Eurowizji przez szwedzkiego komentatora.
Ocenił występ jeszcze przed występem... Słabe jest to co mówi.
Boże, co to za komentarz w ogóle
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: