Pierwszy odcinek "Skoku na głęboką wodę" to nie tylko emocje związane z randkami i dobieraniem się w pary, ale także osobiste historie uczestników. Jedna z nich okazała się szczególnie poruszająca. Po wyznaniu Angeliki widzowie mogli skończyć oglądać show ze złamanym sercem. Kobieta opowiedziała o rozpadzie jej małżeństwa z mężczyzną, który oszukiwał ją przez lata.

Angelika ze "Skoku na głęboką wodę" opowiedziała o zdradach męża. "Wiem o czterech kobietach"

Angelika to uczestniczka "Skoku na głęboką wodę", która od pierwszych minut zwróciła na siebie uwagę widzów. Ma za sobą burzliwe życie osobiste. Od pół roku jest singielką, natomiast rok temu wzięła rozwód. W trakcie programu opowiedziała o nieudanym małżeństwie, które okazało się fikcją.

Moje małżeństwo było totalną fikcją. Mój były mąż jest przekonany, że rozstaliśmy się dlatego, że do siebie nie pasowaliśmy. Ja chciałam dziecko, on nie chciał dziecka i nasze drogi się po prostu zaczęły rozchodzić. Nie jest świadomy tego, że ja wiedziałam, że mnie zdradzał w zasadzie od lat. Z czterema kobietami. Wiem o czterech kobietach powiedziała Angelika.

Przez długi czas kobieta walczyła, by uratować małżeństwo. Wierzyła, że to był "ten jedyny" i chciała założyć z ówczesnym mężem rodzinę, choć był niewierny. W pewnym momencie zrezygnowała i postanowiła żyć na własnych zasadach. Nie ukrywa jednak, że to bolesne doświadczenie zostawiło głęboką ranę.

Chciałam stworzyć rodzinę z tym jednym, takim jedynym. I tak to gdzieś tam po części dalej mnie boli. Po prostu inaczej wyobrażałam sobie swoje życie przyznała.

Warto przypomnieć, że pierwszy odcinek "Skoku na głęboką wodę" wywołał skrajne reakcje wśród widzów. Niewykluczone jednak, że produkcja zdobędzie fanów dzięki tak osobistym historiom.

Angelika wzięła ślub w Tajlandii w "Skoku na głęboką wodę". Znajdzie szczęście w programie?

Po szybkich randkach Angelika stworzyła parę z Kamilem. Para Ma już za sobą symboliczną ceremonię ślubną na plaży w Tajlandii. Teraz ich relacja przejdzie test na bezludnej wyspie. Uczestnicy będą mieli trochę czasu, by sprawdzić, czy między nimi narodzi się prawdziwe uczucie. Choć ślub nie ma mocy prawnej, nie obyło się bez emocji.

Dramat Angeliki ze "Skoku na głęboką wodę". Opowiedziała o zdradach męża mat. prasowe

