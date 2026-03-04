Roland po objęciu funkcji farmera tygodnia rozdzielił obowiązki i konsekwentnie pilnuje ich wykonania. Decyzja Rolanda o przydzieleniu Lamii do dojenia krów spotkała się jednak z ostrą krytyką Karoliny, która uznała, że jest ona mocno przesadzona. Farmerki były wyraźnie poirytowane, a atmosfera w grupie stawała się coraz bardziej napięta. Kolejne uwagi, zarzuty i narastająca frustracja zwiastowały prawdziwą burzę. W pewnym momencie doszło do sytuacji, w której uczestnicy pracowali, a Lamia, Agnieszka i Karolina komentowały to, co robią, podśmiewały się z pozostałych i nie miały zamiaru pomóc, a jedynie krytykowały. Widzowie są oburzeni zachowaniem Lamii i Karoliny i piszą wprost, że ich zachowanie zmieniło się na niekorzyść.

Kolejne afery w "Farmie". Widzowie chcą już pożegnać Lamię

Nie tylko obowiązki przy zwierzętach, ale również budowa stodoły stała się iskrą zapalną wśród uczestników "Farmy". Prace posuwały się wolno, a zmęczenie i głód dawały się we znaki wszystkim. Odczuwając skutki porannej reprymendy, Lamia z "Farmy" weszła w kolejną słowną potyczkę z Rolandem, kiedy zgłosiła, że zwierzęta weszły do stajni. Zamiast zająć się problemem, wywołała irytację nowego Farmera Tygodnia, co tylko zaostrzyło spór.

Internauci nie dowierzają, że Lamia i Karolina zamiast reagować, kiedy dzieje się coś na farmie, to spokojnie na to patrzą, co wygląda jakby celowo utrudniały Rolandowi pracę.

Coś się tej Lami i Karolinie poprzestawiało aż się nie chce ich oglądać

Lamia strasznie się zmieniła na niekorzyść, podobnie jak Karolina. Zamiast wspierać się nawzajem to ciągle dogadywanie i wrzaski. Ciężko się je ogląda.

Lamia w ogniu krytyki fanów "Farmy"

Napięcie nie ustępowało nawet podczas kolacji. Złośliwe komentarze pań pod adresem panów nasilały się, szczególnie kiedy okazało się, że budowa szopy dla zwierząt nie postępuje zgodnie z planem. Lamia pozwala sobie na coraz mocniejsze słowa, a internauci widzą, że kobieta zaczęła pokazywać swoją "prawdziwą twarz" i nie ukrywa złośliwości, kiedy w końcu ktoś zlecił jej, aby wykonywała codzienne obowiązki, jak wszyscy.

Fani "Farmy" mają już dość zachowania Lamii i Karoliny, pisząc wprost, że atmosfera jest zła, a między uczestnikami trwa "festiwal jadu":

To ją najbardziej boli, że przyszła pora w końcu na pracę, w dodatku porządną, a nie byle jaką. Boli ją też fakt, że Roland nie wziął jej na swoją prawą rękę - w końcu to jej 'synuś'

To zdecydowanie najgorszy sezon Farma. Zamiast jakiejkolwiek współpracy mamy festiwal jadu, plotek i wywyższania się. Atmosfera jest tak toksyczna, że momentami odechciewa się oglądać. - komentują fani ''Farmy''.

Roland jest ulubieńcem widzów "Farmy"

Mimo napiętej atmosfery w "Farmie" Roland radzi sobie doskonale, a widzowie doceniają, że potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i zarządza uczestnikami bez krzyku i z szacunkiem:

Jest świetny. Mądry, kulturalny, opanowany. Kiedy trzeba opieprzy, kiedy trzeba pochwali. Faworyt do wygrania programu

Roland najfajniejszym uczestnikiem wszystkich edycji. I najlepszy farmer - komentują zachwyceni sympatycy formatu.

