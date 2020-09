Dramat przy rezydencji księżnej Kate i księcia Williama! Znaleziono zwłoki kobiety...

Księżna Kate i książę William przeżyli ostatnio bardzo dramatyczne chwile, kiedy okazało się, że w stawie tuż pod ich rezydencją znaleziono zwłoki kobiety. Para uwielbia staw, o którym mowa i jest to ich ulubione miejsce na spacery z dziećmi. Teraz wszystko się zmieni! A kim była wyłowiona kobieta?

Dramat przy rezydencji księżnej Kate i księcia Williama!

Pałac Kensignton to obecnie rezydencja, w której mieszkają Kate i William wraz z dziećmi, księżniczka Eugenia oraz książę Richard. Wcześniej w posiadłości mieszkała księżna Diana razem z Karolem oraz Meghan i Harry zanim przeprowadzili się do Frogmore Cottage. Wokół Pałacu znajduje się imponujący ogród ze stawem, labiryntem z żywopłotu oraz pięknymi roślinami. Kilka dni temu to w stawie dokonano strasznego odkrycia. Według zagranicznym mediów policję zawiadomił ogrodnik, który w stawie znalazł zwłoki kobiety!

Cała dramatyczna sytuacja miała miejsce tuż pod oknami rezydencji Kate i Williama. Na szczęście para wyjechała wtedy razem z dziećmi, aby odwiedzić królową Elżbietę II w Balmoral w Szkocji. Oczywiście księżna i książę natychmiast zostali poinformowani o tym, co się stało na terenie ich posiadłości. Jak zareagowali?



Księżna podobno się rozpłakała. Trudno się dziwić. Często ona albo niania maluchów chodzi tam na spacery z Georgem, Charlotte i Louisem - zdradził pracownik Pałacu Kensington jak podaje Daily Mail.

Zarówno Kate, jak i William są wstrząśnięci tym i nie mają pojęcia, jak mogło się wydarzyć coś tak strasznego tuż pod ich domem. Co prawda część ogrodów przed pałacem jest otwarta, ale są one strzeżone.

Wiadomo kim była kobieta, którą znaleziono w stawie przy Pałacu Kensington?

Tożsamość kobiety nie jest jeszcze znana. Początkowo podejrzewano, że to zaginiona malarka wnuczka poety sir Johna Betjemana, Endellion Lycett Green, ale szybko okazało się, że to fałszywy trop. Sprawa z pewnością ma nadany pilny priorytet, ale jest dosyć tajemnicza, dlatego rozwikłanie powodów śmierci kobiety może zająć trochę czasu.

East News

Księżna Kate i książę William nie spodziewali się tak makabrycznego odkrycia niedaleko ich domu.

Staw, w którym odnaleziono zwłoki to miejsce częstych spacerów Charlotte, George'a i Louisa.