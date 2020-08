Trendy 2020 - spodnie culottes to hit jesieni. Pokochały je gwiazdy, a także Kate Middleton

Są eleganckie, z klasą, a dodatkowo idealnie wpisały się w kanony mody w tym sezonie - mowa oczywiście o spodniach typu culottes. Mogłoby się wydawać, że charakterystyczne rozszerzane nogawki już dawno przeszły do lamusa, jednak nic bardziej mylnego. Podczas tygodnia mody jesień-zima 2019/20 ten krój zainspirował nas na pokazie Céline do tego stopnia, że są istnym must have również kończącego się właśnie lata.

Spodnie culottes pokochały gwiazdy, a nawet sama Kate Middleton. Koniecznie zobaczcie, jak nosić spodnie i w jakich stylizacjach będą się prezentować najlepiej!

Cały sekret spodni culottes tkwi w ich długości, a także kroju. Podkreślają sylwetkę, ponieważ są pasowane i lekko zwężane w talii. Dzięki krótszym, szerokim nogawkom zakończonym przed kostkami optycznie wyszczuplają nogi. To świetna propozycja dla tych kobiet, które nie do końca czują się komfortowo w obcisłych spodniach. Ten hitowy model noszą gwiazdy między innymi Joanna Krupa, Natalia Siwiec oraz Victoria Beckham. Coulottesy wybiera również Kate Middleton, a jej stylizacje wpasowują się w standardy na królewskim dworze.

Popularne w tym sezonie spodnie można dostać w praktycznie każdej sieciówce - w wersji materiałowej, a także klasycznej dżinsowej. W H&M można je kupić już za 29,90 złotych!

Kuloty w panterkę H&M, 29,99 zł

Eleganckie spodnie culottes

Ten model spodni sprawdzi się podczas ważnych wyjść. Jeśli zależy Ci na eleganckim wyglądzie, postaw na jednolity materiał w kolorze białym, czarnym, granatowym lub beżowym. Możesz je zestawić z płaskimi butami, klasycznymi oksfordkami lub sandałkami na obcasie - ostatnia opcja z pewnością sprawdzi się u kobiet, które nie są zbyt wysokie, pozwalając optycznie wyciągnąć i wysmuklić sylwetkę.

Dla przykładu spójrzcie na kuloty z Zary za 89,90 zł.

Właśnie w takiej odsłonie culottesy wybiera księżna Kate, koniecznie zobaczcie jej modne stylizacje!

EastNews

Culott w wersji casual

Podczas wakacji spodnie culottes można dostać w sieciówkach w przeróżnych wariantach. Na co dzień idealnie sprawdzą się te we wzory oraz w wersji dżinsowej - nawiązując do lat 80. W połączeniu z topem, sneakersami lub espadrylami stworzą spójny outfit.