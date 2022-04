Koszmar Agaty Rubik na Hawajach: "Walczę o życie. Dawno się tak nie strułam"

Nauka zdalna w szkole podstawowej, wprowadzona z powodu ciągle rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, jest wyzwaniem nie tylko dla dzieci ale również dla ich rodziców. Przekonała się o tym m. in. Agata Rubik , która jest mamą 11-letniej Helenki oraz 7-letniej Alicji. Na Instagramie wyraziła swój podziw dla rodziców, którzy muszą stanowić pieczę nad nauką zdalną dla więcej niż jednego dziecka. Opowiedziała przy okazji, jak to wygląda u niej w domu i nie ukrywa, że jest już wykończona. Zobacz także: Nowe obostrzenia: Nauka zdalna dla klas 1-3 szkół podstawowych, wprowadzenie bonu dla nauczycieli Agata Rubik o nauce zdalnej swoich córek Zgodnie z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, już nie tylko uczniowie starszych klas szkół podstawowych ale również ci najmłodsi przeszli na nauczanie zdalne. Zasady dla klas 1-3 zostały wprowadzone już od 9. listopada. Od tamtej chwili dzieci uczą się w domu. Agata Rubik przyznała, że taki system edukacji jest bardzo ciężki, a ona sama, jako rodzic czuje się już wykończona: Powiem wam, że jestem wykończona. Ala właśnie skończyła szkołę, Helenka ma jeszcze 10 minut. Nastąpiła totalna dezorganizacja mojego życia Przy okazji zwróciła się do mam, które wychowują więcej niż jedno dziecko i doskonale odnajdują się w obecnej sytuacji: A tak zupełnie na serio, to podziwiam was kobiety, które macie jedno lub więcej dzieci na nauczaniu onlinie i do tego same zdalnie pracujecie. Ja bym nie dała rady. Nie zdołałam zrobić nic, z tego, co sobie na dziś zaplanowałam. Agata Rubik przyznała, że obecna sytuacja jest dla niej bardzo stresująca i zdarza jej się zajadać stres słodyczami, po które na co dzień nie sięgała: Wiecie co w tym wszystkim jest najgorsze? Mówię...