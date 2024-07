Dorota Wróblewska słynie z tego, że na każdy temat ma swoje zdanie, które chętnie wyraża na swoim profilu na Facebooku. Szczególnie upodobała sobie celebrytki i blogerki. Krytykuje je nie tylko za sposób w jaki się ubierają, ale również za to, że nic nie wnoszą do polskiego show-biznesu. Zobacz: Wróblewska ostro o celebrytkach: Wyglądają jak lampucery do wzięcia

Wczoraj na imprezie Flesz Fashion Night producentka pokazów miała okazję spotkać wiele znanych pań i podziwiać ich stylizacje. Głównym punktem imprezy były pokazy czołowych polskich projektantów takich jak Łukasz Jemioł, Mariusz Przybylski, Paprocki&Brzozowski, Maciej Zień, La Mania czy MMC, o których kolekcjach Wróblewska dodała obszerny wpis. Skomplementowała szczególnie projekty Mariusza Przybylskiego, które uznała za najlepsze:

MARIUSZ PRZYBYLSKI-Kolekcja wypracowana, oryginalna i doskonale skrojona. Charakterystyczne motywy zdobień sprawiały wrażenie i dodały szyku.

Co ciekawe nie podobała jej się tylko jednak kolekcja:

Na samym końcu wyraźnie odstawał swoim poziomem Dom Mody La Mania. Proste i powtarzające się formy, metaliczne kolorowe skóry sprawiły wrażenie, że w domu mody konstruktora brak. Modele bez pomysłu na poziomie dyplomowym. Czekam chwili kiedy będę mogła pozytywnie ocenić kolekcję, ale na tym poziomie mimo szczerych chęci, nie daję rady.

A za najbardziej stylową parę wieczoru Dorota Wróblewska uznała Anetę Kręglicką i Maciej Zienia.

Wróblewska pokazała wnętrza swojego domu: