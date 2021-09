Dorota Szelągowska szczerze o trzecim rozwodzie. U Kuby Wojewódzkiego zaskoczyła wyznaniem! 

Dorota Szelągowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że jej syn wyprowadza się z domu! Gwiazda TVN opublikowała wspólne zdjęcie z nastolatkiem i przyznała, że jest przerażona jego decyzją o przeprowadzce. Nie uwierzycie, co czego porównała wyprowadzkę syna! Sprawdźcie, co napisała w sieci. Dorota Szelągowska szczerze o wyprowadzce syna Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiła się wiadomość, że Dorota Szelągowska rozstała się z trzecim mężem. "Super Express" poinformował wówczas, że gwiazda TVN złożyła wniosek o rozwód i czeka na termin rozprawy w sądzie. Wydaje mi się, że pewne rzeczy powinniśmy zachować dla swoich bliskich i swoich przyjaciół- powiedziała nam Dorota Gardias, kiedy zapytaliśmy, czy w medialnych doniesieniach jest ziarno prawdy. Teraz okazuje się, że rozstanie z mężem to niejedyna rewolucja w życiu Doroty Szelągowskiej! Gwiazda TVN zdradziła nam ostatnio, że jej 19-letni syn rozpoczyna studia w innym mieście, a to oznacza, że musi wyprowadzić się z rodzinnego domu. Zaczyna studia w Szkole Filmowej, więc będzie miszkał w Łodzi- zdradziła przed naszą kamerą. Teraz Dorota Szelągowska opublikowała zdjęcie z synem i zdradziła, jak bardzo przeżywa wyprowadzkę ukochanego syna! Ciąża, poród i połóg razem wzięte to pikuś, przy wyprowadzce dziecka z domu. #dorosłość#dlaczegoniktmnienieuprzedził- napisała w relacji na InstaStories. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Dorotę Szelągowską! Zobacz także: Dorota Szelągowska o trzecim mężu: "Jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją". Kim byli poprzedni partnerzy gwiazdy? Syn Doroty Szelągowskiej wyprowadza się z domu. Gwiazda TVN nie ukrywa, że to dla niej trudny czas.