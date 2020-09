Ta wiadomość z pewnością zaskoczyła wszystkich fanów Doroty Szelągowskiej. "Super Express" poinformował, że kończy się trzecie małżeństwo gwiazdy TVN. Jeszcze kilka lat temu Dorota Szelągowska mówiła, że znalazła swoje szczęście u boku tajemniczego mężczyzny, którego poznała w pracy. Teraz, według doniesień dziennika, okazuje się, że trzeci związek gwiazdy niestety nie przetrwał próby czasu...

Dorota Szelągowska bardzo rzadko mówi publicznie o swoim życiu uczuciowym. Wiadomo jednak, że po raz pierwszy wyszła za mąż kiedy miała zaledwie 20 lat. Jak donoszą media, pierwszym mężem gwiazdy był wokalista teatralny. Owocem tego związku jest syn Antoni, który w październiku 2019 roku skończył 18 lat. Pierwsze małżeństwo Doroty Szelągowskiej nie trwało zbyt długo, a po jego zakończeniu związała się z kompozytorem, Adamem Sztabą. Para przez 11 lat żyła w nieformalnym związku i razem wychowywali syna gwiazdy TVN z pierwszego małżeństwa. W 2013 roku Szelągowska i Sztaba powiedzieli sobie "tak" i wyprawili huczne wesele na którym nie zabrakło gwiazd. Świadkami pary młodej byli Natalia Kukulska i jej mąż Michał Dąbrówka. Niestety, w 2015 roku doszło do rozwodu gwiazdy TVN i znanego kompozytora.

Po rozstaniu z Adamem Sztabą Dorota Szelągowska znalazła szczęście u tajemniczego mężczyzny, którego poznała w pracy. W listopadzie 2017 roku media zaczęły plotkować o ślubie pary, ale sama gwiazda TVN potwierdziła wszystkie plotki dopiero kilka miesięcy później.

Trafiliśmy na siebie w pracy i okazało się, że wiele nas łączy. Dziś spędzamy wieczory, grając w gry planszowe, oboje kochamy komiksy i seriale. Mój mąż jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe - mówiła trzy lata temu w wywiadzie dla "Twojego Stylu".