Dorota Szelągowska nie zaprosiła mamy na ślub

1 z 4

Dorota Szelągowska swój drugi ślub wzięła tylko w obecności świadków i syna, Antka. Po ceremonii para młoda i goście poszli do kawiarni, gdzie zamówili pączki i kawę, a całość kosztowała ich 65 złotych. Okazuje się, że gwiazda TVN nie zaprosiła na tą uroczystość swojej mamy, Katarzyny Grocholi. Co ciekawe, znana pisarka w ogóle nie ma o to pretensji!

Dorota Szelągowska miała już jeden głośny ślub - z Adamem Sztabą. Ich małżeństwo rozpadło się po kilkunastu latach związku. Dlatego z kolejnym partnerem gwiazda nie chciała już robić hucznej, medialnej imprezy. Dlatego też wybrali się do kawiarni:

Trafiliśmy na siebie w pracy i okazało się, że wiele nas łączy. (...) Ślub wzięliśmy w urzędzie w Wilanowie. My i czterech gości. Miało być trzech: mój syn Antek i świadkowie. W ostatniej chwili okazało się, że świadek ma nieaktualny dowód, więc musiałam ściągnąć Justynę, moją przyjaciółkę i makijażystkę. Potem było 15-minutowe wesele w Dunkin Donuts, wydaliśmy na nie 65 złotych: na pięć kaw i pięć pączków. Wielki ślub już miałam. Nie zagwarantował mi szczęścia - mówiła w "Twoim Stylu".

Na ich ślubie zabrakło m.in. mamy Doroty, Kasi. Co na to pisarka? Zobaczcie, co powiedziała w rozmowie z portalem plejada.pl!

Zobacz także: Dorota Szelągowska pierwszy raz opowiedziała o swoim partnerze. A my wiemy, kim on jest!