Jak mieszka Dorota Szelągowska? Gwiazda TVN od kilku sezonów urządza mieszkania Polaków w programach stacji TVN i HGTV. Widzowie cenią jej styl i sposób bycia. W szybkim czasie Dorota zdobyła sympatię Polaków oraz dyrektora stacji TVN, Edwarda Miszczaka. Dziś jest jedną z największych gwiazd stacji. W ostatnim czasie gwiazda musiała nieco zwolnić tempa i pójść na urlop macierzyński. Na początku roku została bowiem mamą, urodziła córkę Wandę.

"Nie podejrzewałam, że urodzenie córki tak na mnie wpłynie. W ogóle nie wierzyłam, że będę miała dziewczynkę, byłam pewna, że to syn. Mama powiedziała mi to pierwsza, podejrzewam, że jest szamanką. Kazała mi wyciągnąć dłoń, zdjęła pierścionek ze swojego palca, zawiesiła go na włosie, pomachała, pomruczała i orzekła: "Córka!". Miałam już imię dla syna; Kazimierz, a tu proszę - Wanda Jadwiga" - wyznała w wywiadzie dla "Twojego stylu".