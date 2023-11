Reklama

Dorota Szelągowska rzadko zdradza coś ze swojego życia prywatnego. Ale czasem radość ją rozpiera i... tym razem Szelągowska pokazała jaki wózek wybrała dla swojej córki Wandy. Jest zadowolona z wielofunkcyjności pojazdu, bowiem jej koty bardzo upodobały sobie podest i koszyk pod budką.

Przy okazji wiemy czym się wozi mała Wanda, która urodziła się na początku stycznia.

Wózek córki Szelągowskiej

To wózek marki Stokke. A dokładniej Stokke Trailz Grey Melange.

Cena? Jeśli podstawowa wersja tylko z budką to 4 tysiące złotych. Jeśli jest to wersja rozbudowana o kilka elementów, to cena znacznie rośnie.

Oczywiście wózek w modnym ostatnio wśród mam szarym kolorze. Ale jak widać podest na razie najbardziej zachwycił Dorotę Szelągowską ;).

I jak myślicie wózek wart swojej ceny?

Dorota Szelągowska ma kilka kotów i buldożkę francuską. Są tak samo ważne jak dzieci :).