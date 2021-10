Dorota Szelągowska imprezowała z byłym mężem i jego żoną! Nie szczędziła im komplementów

Nie tylko jej były mąż Adam Sztaba ma powody do szczęście. Również i Dorota Szelągowska w rozmowie z magazynem "Flesz" podkreśla, że w jej życiu nigdy nie mogło być lepiej. Mam szczęśliwy dom, fajne dziecko i pracę, którą lubię. Czego można chcieć więcej? Od roku jestem w szczęśliwym związku, mieszkamy razem z moim partnerem. Nie chcę mówić o swoim życiu, bo „medialne” związki to nie jest coś, co mnie interesuje - mówi Dorota. Teraz Dorota i jej nowy mężczyzna spodziewają się dziecka! Zobacz: Dorota Szelągowska skomentowała informację o ciąży! Potwierdza czy zaprzecza? Kim jest nowy partner Doroty Szelągowskiej? Autorka programów o urządzaniu mieszkań ma najwyraźniej swoje pięć minut. Prowadzi w TVN i TVN Style łącznie aż trzy programy. Polacy uwielbiają je oglądać! Dorota Szelągowska jest w tym sezonie mocnym nazwiskiem w stajni gwiazd TVN. W wywiadzie dla "Flesza" przyznaje, że wreszcie robi to, co chciała od dawna. Tym bardziej, że już dawna ma na to "papiery". Mam uprawnienia do wykonywania zawodu projektant wnętrz, skończyłam odpowiedni kurs i mam dyplom. To było 16 lat temu! Robiłam mieszkania u klientów i w ten sposób poznałam na przykład słynnego stolarza Darka, który teraz występuje w naszym programie - mówi Dorota Szelągowska . Dorota Szelągowska marzy o tym, aby w przyszłości zamieszkać w swoim domu na wsi na Warmii. Dlatego też dzisiaj dużo pracuje, aby za jakiś czas przenieść się tam z odłożonymi pieniędzmi. W wywiadzie dla "Flesza" przyznaje, że prędzej napije się piwa z jednym ze swoich fachowców, z którymi urządza Polakom mieszkania niż z celebrytą. Dorota stara się trzymać z dala od "ścianek" i "high-life'u". Zobacz też: Dorota Szelągowska wyznała w telewizji, że jej ojczym był pedofilem. Jak na jej słowa zareagowała Katarzyna Grochola? Dorota...