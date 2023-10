Dorota Szelągowska to dziś specjalistka od wykańczania wnętrz, ale mało kto wie, że karierę telewizyjną rozpoczęła kilkanaście lat temu - była m.in. prezenterką w "Pytaniu na śniadanie". Po latach wróciła na ekrany i to od razu do TVN, gdzie każde jej show cieszy się wielką oglądalnością, a Dorota stała się cenioną osobowością telewizyjną (na dowód m.in. TeleKamera 2019).

A jak zmieniała się przez lata?

Dorocie z okazji 41. urodzin życzymy wszystkiego najlepszego!

