W domu Macieja z "Żony dla Polak"” w Toronto wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Mężczyzna bezpośrednio ogłosił, że żegna się z Wiolettą. Ta decyzja natychmiast wywołała burzę. Wioletta nie mogła powstrzymać emocji i przy wszystkich przypomniała, że między nią a Maciejem doszło wcześniej do pocałunku na siłowni. Kobieta oskarżyła Macieja o brak szczerości oraz zabawę jej uczuciami. Jej słowa były mocne i pełne rozczarowania. Wprost zarzuciła mu narcyzm i unikanie odpowiedzialności za swoje czyny, twierdząc, że zrobił z niej osobę, która "wyjdzie na walniętą dziewczynę". Internauci ostro podsumowali zachowanie Wioletty, która spoliczkowała Macieja, ale mężczyźnie też nie szczędzą gorzkich słów!

Wioletta policzkuje Macieja w "Żonie dla Polaka" i opuszcza dom we łzach

Po dramatycznej wymianie zdań Wioletta nie kryła łez, pakowała swoje rzeczy, ale wróciła, by podsumować sytuację. Jej zdaniem Maciej nie zamierzał budować przyszłości z żadną z kandydatek, a jego decyzje są "żenujące". Wioletta posunęła się o krok dalej i uderzyła Maćka w policzek. To był szokujący widok, a uczestnik był naprawdę zmieszany.

Ostatecznie Maciej przyznał rację Wioli i stwierdził wprost, że żadna z uczestniczek nie zrobiła na nim "oszałamiającego wrażenia" od początku programu w Toronto. Uznał, że rozmowa powinna była się odbyć wcześniej, a przed kamerą otwarcie przyznał, że żadna z dziewczyn nie jest jego "materiałem na żonę". W odróżnieniu od Wioletty, pozostałe kandydatki, Andżelika i Iwona, przyjęły informację od Macieja znacznie spokojniej. Wspólnie z nim postanowiły wyjść na miasto i po prostu dobrze się bawić.

Internauci ostro podsumowali zachowanie Wioli po spoliczkowaniu Macieja w "Żonie dla Polaka"

Internauci są jednak zszokowani tym, co zaszło u Macieja. Widzów oburza nie tylko samo zachowanie Macieja i forma, w jakiej pożegnał się z kandydatkami, ale też zachowanie Wioletty, która zdecydowała się na tak emocjonalne i dramatyczne zachowanie na koniec:

Pełna kompromitacja, była za bardzo pewna siebie, że jednak to ona będzie wybranką. Trzeba umieć przegrywać.

Jaka kompromitacja. Odejść to trzeba umieć z klasą

Niektórzy także zarzucili dziewczynie, że sama "osaczała" bohatera show.

Dałaś popis dziewczyno , zapomniałaś powiedzieć że to Ty się na niego rzuciłaś. Brak klasy

Sama mu się narzucała i naciskała na niego, a teraz gra niedostępną

Maciej z "Żony dla Polaka" w ogniu krytyki!

Mocne słowa ze strony internautów padły też w stronę Maćka, który nie zdecydował się wybrać żadnej z kandydatek, ale cały czas je zwodził. Po czym przed kamerą przyznał, że żadna z nich nie jest materiałem na żonę.

Ja uważam ,że wszystkie dziewczyny oszukał. Jeżeli wiedział,że nie szuka miłości to przygodę mógł i w klubie przeżyć

Troszkę się sama skompromitowała , ale ogólnie gość trochę dziwny i szkoda mi tych dziewczyn - czytamy w komentarzach.

Będziecie oglądać finałowy odcinek "Żony dla Polaka"?

