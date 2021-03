Andrzej Piaseczny wstrząsnął opinią publiczną poruszającym nagraniem ze szpitala. Artysta podłączony do aparatury, ledwo mówi. Muzyk mógł liczyć na wiele wsparcia ze strony fanów, rodziny i przyjaciół. Nie wszystkim jednak to nagranie przypadło do gustu. Najmocniej skrytykowała je Viola Kołakowska, która użyła mnóstwa określeń na filmik Piaska, od "ściemy" przez "manipulację" po kiepskie aktorstwo tegoż. Oczywiście aktorka za swoją dość kontrowersyjną opinię mocno oberwała od internautów, a także osób ze świata show-biznesu. Opinię Violi Kołakowskiej skrytykowała także pogodynka Dorota Gardias, której w głowie się nie mieści, że można komuś powiedzieć, że ten "udaje" chorobę! Pogodynka nie przebierała w słowach i powiedziała co myśli o aktorce.

Dorota Gardias o Violi Kołakowskiej: "To wstrząsające i skandaliczne"

Pogodynka TVN zdecydowanie nie popiera narracji, jaką przyjęła Viola Kołakowska. Nawet nie dlatego, że poglądy aktorki są dość oryginalne, ale dlatego, że odmówiła wiarygodności człowiekowi, który naprawdę choruje. W rozmowie z "faktem.pl" powiedziała:

To wstrząsające i skandaliczne. Jak można atakować człowieka, który oddycha z trudem i jest w szpitalu. W głowie mi się to nie mieści i brakuje mi słów, a takie komentarze są po prostu nieludzkie! - komentuje pogodynka.

Viola Kołakowska zarzuciła Andrzejowi Piasecznemu, że udaje chorego, by wmówić ludziom, że koronawirus istnieje. Dorota Gardias zauważyła, że zdanie Violi jest łatwe do podważenia:

Rozumiem, można nim być, nie zgadzać się z pewnym działaniami, decyzjami rządzących, ale zarzucać człowiekowi, który ledwo dycha, że udaje? Nie rozumiem tego. Mnie film Andrzeja wzruszył. Super, że to zrobił. Jego apel może sprawić, że ludzie bardziej będą przestrzegać higieny, zasad reżimu sanitarnego. Błagam, ale akurat Andrzej nie musi zabiegać o uwagę i popularność w taki sposób. To jest ikona polskiej sceny, muzyki, facet z klasą, sympatyczny, ciepły człowiek, który nie szuka sensacji i nie musi zabiegać o uwagę chorobą - zapewnia Dorota Gardias.

Pogodynka zauważa także, że i ona, gdy ogłosiła, że jest chora i nie czuje się najlepiej, musiała mierzyć się z bardzo dużym hejtem, podobno jej także sugerowano, że mówi o chorobie za pieniądze:

Też pojawiły się komentarze i pytania, ile mi zapłacili za to, że powiedziałam o chorobie. Pod swoim postem czytałam atakujące mnie wpisy. Człowiek jest w takim stanie, że ma myśli, że może nawet umrzeć. Przecież nie wiemy, kogo wirus potraktuje gorzej, komu nie odpuści, kogo zabije. Jak oskarżenia Violi mają się do faktu, że ojciec mojego przyjaciela przez covida jest już od 5 tygodni w śpiączce, jak to się ma do tego, że brat mojej przyjaciółki zmarł na covida. Co ta pani powie ich rodzinom, że udawali? W takich komentarzach jest po prostu brak logiki. Wstałam dziś z poczuciem, że na świecie są też po prostu źli ludzie, takie słowa to dla mnie brak człowieczeństwa, empatii, jestem zbulwersowana - mówiła Dorota dla "faktu.pl"

Dorota Gardias to niejedyna osoba, która publicznie skrytykowała Violę Kołakowską. Wśród nich znalazła się także Karolina Korwin-Piotrowska czy agentka Andrzeja Piasecznego.

Dorota Gardias nazwała zachowanie Violi Kołakowskiej jako nieludzkie.

Viola Kołakowska uznała, że nagranie Piaska ze szpitala ma pomóc mu wypromować płytę.

Instagram

Gwiazdy zarzucają Violo "nieludzkie" podejście.