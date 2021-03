Agentka Andrzeja Piasecznego odpowiada na atak Violi Kołakowskiej! Dodaje: "Kosztowało go to dużo sił"

Julita Janicka zareagowała na ostry wpis Violi Kołakowskiej! Menadżerka Andrzeja Piasecznego odpowiedziała na zarzuty celebrytki, która bardzo krytycznie skomentowała poruszające nagranie wokalisty. Julita Janicka opublikowała w sieci wpisy w których tłumaczy, że to ona namówiła Andrzeja Piasecznego, żeby pokazał, jak trudna jest walka z koronawirusem. Zobaczcie, co napisała w mediach społecznościowych!

Nagranie Andrzeja Piasecznego ze szpitala poruszyło internautów i wiele gwiazd. Artysta głośno przyznał, że od jakiegoś czasu walczy z koronawirusem i niestety przez pogarszający się stan zdrowia musiał znaleźć się pod opieką specjalistów.

Gwiazdy i internauci ruszyli ze wsparciem, jednak szybko okazało się, że nagranie Andrzeja Piasecznego mocno oburzyło Violę Kołakowską!

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzeju, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się jeszcze posuną? Co za to dostałeś?- napisała w sieci.