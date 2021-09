Dorota Gardias ma żal do lekarza, który zignorował guz w jej piersi "Nie zlecił żadnej biopsji"

Dorota Gardias bardzo poważnie przeszła koronawirusa. Piękna pogodynka trafiła do szpitala - miała między innymi duże problemy z oddychaniem i musiała mieć podawany tlen. Do tego całkowicie straciła węch i smak, a to tylko niektóre z objawów, jakie się u niej pojawiły. Chociaż teraz gwiazda TVN jest już w domu, a test dał wynik ujemny, to jednak w dalszym ciągu Dorota Gardias zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi. Pogodynka na swoim Instastory opowiedziała jak czuje się po przebytej chorobie i jakie jej konsekwencje odczuwa w dalszym ciągu. Zobacz także: Dorota Gardias popłakała się przez Agnieszkę Woźniak-Starak. Poszło o to, co powiedziała na antenie "Dzień Dobry TVN" Dorota Gardias o powikłaniach po koronawirusie: "Łapie zadyszki nawet przy najprostszych czynnościach" Dorota Gardias ma za sobą naprawdę trudne chwile. Pogodynka przeszła koronawirusa bardzo poważnie, a gdy tylko informacja o jej pobycie w szpitalu trafiła do mediów, gwiazda postanowiła opowiedzieć fanom o szczegółach związanych z jej stanem zdrowia. W ten sposób dowiedzieliśmy się jakie objawy towarzyszyły jej podczas choroby. Teraz Dorota Gardias jest już w domu, jednak w dalszym ciągu odczuwa skutki COVID-19. Pogodynka ponownie na swoim InstaStory poprosiła fanów o zadawanie pytań. Oczywiście większość z nich dotyczyła jej samopoczucia po przebytej chorobie. Wygląda na to, że gwiazda w dalszym ciągu odczuwa negatywne skutki koronawirusa. Faktycznie organizm jest bardzo słaby, momentalnie łapie zadyszki (nawet przy najprostszych czynnościach) ... Czas, dobre odżywianie, sen i będzie dobrze... - odpowiedziała jednemu z fanów Dorota Gardias. Gwiazda wyjawiła również ile przebywała w szpitalu. Okazało się, że w placówce medycznej Dorota Gardias...