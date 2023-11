Mundial w Rosji nie zaczął się dla nas dobrze. Polska przegrała z Senegalem w swoim pierwszym meczu na Mundialu. Tego meczu do udanych nie mógł zaliczyć Wojtek Szczęsny, który dwa razy musiał wyjąć piłkę z siatki. O utratę drugiej bramki wielu ekspertów obwinia właśnie jego. Jest jednak ktoś, dla kogo Wojtek jest bohaterem, niezależnie od tego co dzieje się na boisku. Kto to taki? To syn aktorki Doroty Czai, Leo. Okazuje się, że syn aktorki jest fanem Wojtka Szczęsnego, z którym przyjaźni się Dorota i jej mąż. Co ostatnio Wojtek i Marina zrobili dla jej syna? Dowiesz się z naszego wideo!

Zobacz: Ojciec Wojciecha Szczęsnego OSTRO krytykuje syna! "Przebieżka po napoje wyskokowe"

Dorota Czaja z mężem i synem na meczu Polski

Wojtek pozował do zdjęć z Leonardem