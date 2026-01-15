Dopiero było głośno o jej romskim ślubie, a teraz Viki Gabor zaskoczyła wyznaniem: "dobrze być singlem"
Viki Gabor niechętnie wypowiada się o swoim romskim ślubie, ale teraz zaskoczyła swoimi słowami! W najnowszym podcaście "Glamour" ujawniła, że "czasem dobrze być singlem". To wyznanie mocno zaskoczyło fanów, którzy jeszcze niedawno żyli informacjami o jej romskim ślubie z Giovanim Trojankiem. W planach było huczne wesele!
Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior, postanowiła przerwać milczenie na temat swojego życia uczuciowego. W podcaście dla "Glamour", opublikowanym na YouTube, wokalistka w rozmowie Piotrem Koprowskim, uczestnikiem programu "Top Model", wyznała, że bycie singlem też jest dobre. Artystka zaskoczyła fanów.
Romski ślub Viki Gabor
Jeszcze kilka tygodni temu było głośno o romskim ślubie Viki Gabor z Giovanim Trojankiem. Informacje te wywołały ogromne poruszenie, zwłaszcza, że w sieci krążyły nagrania z uroczystość opublikowane przez dziadka pana młodego. Teraz jednak, po słowach Viki, jej fani są lekko zdezorientowani. Piosenkarka jednak jest w związku?
Jak wiadomo, o tradycyjnym romskim ślubie Viki Gabor poinformował Bogdan Trojanek, czyli dziadek Giovaniego Trojanka. W licznych wywiadach mówił o ceremonii, przedstawiając ją jako wielkie wydarzenie dla ich społeczności, które miało miejsce w zgodzie z tradycją romską. Opowiadał o szczegółach uroczystości, a w ostatnim czasie mówił też o hucznym, kilkudniowym ślubie, jaki ma zostać zorganizowany po tym, jak rodzice pary dojdą do porozumienia w temacie uroczystości.
Viki Gabor o swoim obecnym życiu i albumie "Spektrum uczuć"
Teraz nieoczekiwanie dla wszystkich, podczas rozmowy z Piotrem Koprowskim w podcaście dla "Glamour". Viki Gabor podkreśliła, że obecnie skupia się na sobie i zaznaczyła, że czasem dobrze być singielką.
Jest to fajne uczucie. Jest trochę nudno, ale czasami dobrze być singlem. Trzeba siebie pokochać, healing era
Jej słowa: "healing era" są bardzo wymowne i wskazują na popularny obecnie trend, który skupia się na budowaniu zdrowych związków i uzdrawianiu przeszłości, aby odnaleźć harmonię. Artystka w rozmowie zaznaczyła, że obecny okres w jej życiu jest bardzo intensywny i jest już po premierze albumu "Spektrum uczuć", która miała miejsce w połowie listopada 2025 r.
Choć wywiad pojawił się teraz, to nie wiadomo, kiedy został dokładnie nagrany. Czy przed romskim ślubem czy już po nim?
To fajny okres w moim życiu, jest to chyba najlepszy okres w moim życiu. Ale bardzo intensywny, więc czekam na jakiś break.
Viki Gabor odniesie się do swoich słów o byciu singielką? Trzeba przyznać, że piosenkarka wie, jak zrobić wokół siebie zamieszanie...
