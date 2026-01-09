Viki Gabor, 18-letnia wokalistka, oraz jej partner Giovanni, wnuk Bogdana Trojanka, wzięli ślub zgodnie z tradycją romską. O ceremonii poinformowano 27 grudnia 2025 roku w mediach społecznościowych Bogdana Trojanka, lidera zespołu Terne Roma. Jak ujawnił dziadek pana młodego, ślub odbył się w Krakowie i był zrealizowany według romskiego obyczaju „ucieczki”.

Bogdan Trojanek w swoim wpisie podkreślił:

Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie. - napisał

Informacja ta wywołała ogromne poruszenie, szczególnie że artystka dotychczas nie ujawniała publicznie informacji o swoim życiu uczuciowym. Co zatem dalej czeka parę? Bogdan Trojanek właśnie udzielił kolejnego wywiadu i zabrał głos również w tej sprawie.

Bogdan Trojanek o przyszłości Viki Gabor i jej męża. Zabrał głos ws. dzieci

Bogdan Trojanek został zapytany podczas rozmowy z serwisem Kozaczek.pl o przyszłość Viki Gabor i jej wnuka. Czy para szybko zostanie rodzicami? Dziadek ukochanego 18-letniej piosenkarki przyznał wprost:

My nie wnikamy. To już decydują oni kiedy są gotowi. Mogą liczyć na wsparcie ze strony mam, bo to już jest rola kobiet wtedy - stwierdził w rozmowie z Kozaczkiem

Następnie w tej samej rozmowie dodał:

Przyjdzie pora. Jak będzie w stanie błogosławionym to będziemy się cieszyć. Na razie nadal robi karierę, oni się bawią, latają sobie i niech się cieszą życiem. Tak to powinno wyglądać. - stwierdził

W ten sposób jasno dał do zrozumienia, że decyzja o ewentualnym dziecku należy wyłącznie do Viki i Giovanniego.

Viki Gabor zaczyna nowe życie

Zarówno ślub, jak i dalsze kroki Viki Gabor wywołały ogromne emocje wśród jej fanów. Wielu z nich nie spodziewało się tak radykalnych zmian w życiu młodej gwiazdy. Usunięcie wszystkich wcześniejszych treści z Instagrama i nagła metamorfoza artystki także przykuły uwagę mediów i publiczności. Wygląda na to, że 2026 rok będzie dla Viki naprawdę przełomowy.

Fot. Instagram bogdantrojanek

