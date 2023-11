Ciąg dalszy afery z Edytą Górniak i Donatanem z Festiwalu w Opolu. Diwa spoliczkowała producenta muzycznego, kiedy poczuła jego rękę tam, gdzie nie trzeba. Wszystko uwieczniły telefony komórkowe.

Górniak postanowiła wydać oświadczenie, w którym wytłumaczyła, dlaczego to zrobiła. Donatan poczuł się dotknięty jej słowami i wydał swoje. Jak się tłumaczy?

Zobacz: Donatan złapał Górniak za pupę, a teraz się tłumaczy!

Edyto, jeśli poczułaś moją rękę tam gdzie jej nie było, a co gorsza, jeśli poczułaś się niekomfortowo - to faktycznie przepraszam.

Bardzo Cię szanuję jako wokalistkę, dlatego stworzyłem dla Ciebie Andromedę i podarowałem Ci ten kawałek na płytę. Cała Twoja publiczna akcja facebookowa jest dla mnie niezrozumiała.

Moja rozmowa z Twoim managementem po Opolu to, cytuję, "super, skradliśmy Opole". Ustaliliśmy, że działamy tylko w sposób dobry, pozytywny z uśmiechem. Zresztą rozmawialiśmy i sms'owaliśmy o tym od paru dni...

Do Opola też przyjechałem ze względu na Wasze zaproszenie. Czuję się teraz wykorzystany - widząc zainteresowanie mediów chcesz zrobić ze mnie wroga publicznego.

Nie chcę z Tobą wojować. Tylko Tobie mogą służyć kolejne artykuły i atencja mediów. Nie jestem człowiekiem konfliktowym, pojednawczo wyciągam do Ciebie rękę - napisał Donatan an swoim Facebooku.