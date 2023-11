Festiwal w Opolu zdominowała afera, która wybuchła trzeciego dnia imprezy. Podczas pozowania na ściance Donatan dopuścił się dość swobodnego zachowania wobec Edyty Górniak. Producent muzyczny w pewnym momencie położył swoją rękę na jej pupie, co udało się uchwycić obecnym tam operatorom. W tym samym momencie Edyta Górniak wymierzyła Donatanowi policzek!

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak musiała walczyć z natrętnym adoratorem, który w ten sposób okazywał jej sympatię. Podczas 6. edycji programu "The Voice of Poland" jeden z uczestników również złapał jurorkę za pupę! Adrian Wojtków tłumaczył to tym, że uwielbia Edytę Górniak. Ta, nieco zmieszana, przyjęła ten komplement, ale zaznaczyła, że nie może jej łapać za pupę!

Jak myślicie, czy ta afera przekreśli szansę Donatana na dalszą współpracę z Edytą Górniak? Przypomnijmy, że muzyk wyprodukował jej kawałek pt. "Andromeda".

Donatan nie spodziewał się chyba takiej reakcji

W "The Voice of Poland 6" Górniak również musiała walczyć z adoratorem