Dominika Tajner-Wiśniewska wystąpi w hitowym show TVN! Jak donosi "Party", już jesienią powalczy o wygraną w programie „Ameryka Express”! Z kim wyruszy w podróż za jednego dolara? Czyżby z mężem Michałem Wiśniewskim? Kilka tygodni temu Domnika Tajner nieoczekiwanie przyznała, że rozstaje się z mężem. Jednak ponoć para ostatnio na nowo się do siebie zbliżyła. Ile w tym prawdy?

Dominika Tajner-Wiśniewska gwiazdą "Ameryka Express"

Ostatnio Dominika Tajner-Wiśniewska przeżywała ciężkie chwile. W długi majowy weekend jej syn Maks trafił do szpitala. Chłopiec miał wysoką gorączkę i stracił przytomność. Całe szczęście lekarzom udało się uratować jego życie. W tym trudnym dla Dominiki Tajner-Wiśniewskiej czasie, fani życzyli jej siły i składali Maksowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowa. Pojawiły się też informacje, że choroba syna na nowo zbliżyła do siebie Dominikę i Michała Wiśniewskiego. Fani zastanawiali się, czy decyzja o rozwodzie Wiśniewskich rzeczywiście jestostateczna i czy para da sobie kolejną szansę.

„Nie ma już mnie i Michała”, ucięła spekulacje Dominika.

Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski rozwodzą się

Termin rozwodu nie jest jeszcze znany, ale podobno Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski chcą zakończyć swoje małżeństwo za porozumieniem stron już na pierwszej rozprawie. Tajner-Wiśniewska skupia się teraz na tym, by jej życie wróciło na dawny tor. Chodzi na siłownię, spędza czas z przyjaciółmi i rodziną. Wspiera ją m.in. Daniel "Qczaj" Kuczaj, którego Dominika zaprosiła do udziału w programie "Ameryka Express".

Dominika uwielbia ekstremalne przygody. Potrzebowała kogoś, kto tak jak ona, nie boi się wyzwań, ma poczucie humoru i świetną formę, dlatego zaprosiła Daniela „Qczaja” Kuczaja, z którym zaprzyjaźniła się w „Tańcu z gwiazdami” – mówi "Party" informator.

Jak donosi "Party", kolejną edycję programu TVN zdominują górale. Powód? Podobno propozycję udziału dostała też Justyna Żyła i Adam Małysz. Wyjazd do Ameryki bardzo się Dominice przyda. Będzie mogła tam odetchnąć po stresie, jakim była dla niej choroba syna i zapomnieć o rozwodzie.

Więcej o walce Dominiki Tajner-Wiśniewskiej o zdrowie syna i o gwiazdach nowego "Ameryka Express" przeczytasz w nowym numerze "Party".

Dominika Tajner-Wiśniewska wystąpi w "Ameryka Express" z Danielem Kuczajem.

