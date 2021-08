Dominika Tajner po siedmiu latach małżeństwa rozstała się z Michałem Wiśniewskim. Para rozwiodła się pod koniec września 2019 roku. Ku zaskoczeniu fanów, artysta niedługo po rozstaniu na nowo się zakochał, a na początku 2021 roku po raz kolejny został ojcem. Mały Falco przyszedł na świat 30. stycznia i od razu stal się ulubieńcem internautów. Również Dominika Tajner po rozwodzie nabrała wiatru w żagle i postawiła na siebie. Przeszła ogromną metamorfozę i na nowo otworzyła się na miłość.

Od kilku miesięcy mówiło się, że Dominika Tajner jest w nowym związku. I choć główna zainteresowana jednoznacznie nie potwierdzała, anie nie zaprzeczała tym doniesieniom, niedawno wyznała prawdę. Po wymownym poście, potwierdzającym związek ze starszym o 20 lat partnerem, piękna blondynka pokazała zdjęcie ukochanego.

Dominika Tajner już kilka miesięcy temu wyznała, że żyje w związku na odległość, ponieważ jej nowy partner mieszka na Cyprze. Zdradziła też, że ma 62 lata i zapewniała, że różnica wieku zupełnie jej nie przeszkadza:

Zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest dojrzały i spokojny. Do tego bardzo troskliwy. Wnosi w moje życie dużo spokoju. Pod koniec maja będzie w Polsce, to w końcu będę mogła go Wam przedstawić - tłumaczyła Tajner.

Gdy tylko ten fakt ujrzał światło dzienne, na córkę Apoloniusza Tajnera spadła potężna lawina hejtu. Fani wyśmiewali nie tylko wiek nowego partnera kobiety, ale też sugerowali, że uczucia celebrytki mogą nie być do końca szczere. Dominika Tajner nie wytrzymała! W mocnych słowach odpowiedziała na krzywdzące zarzuty internautów. Co więcej, postanowiła również pokazać światu swojego ukochanego.

Na instagramowym koncie Dominiki Tajner właśnie pojawiło się romantyczne zdjęcie, na którym gwiazda pozuje z nowym ukochanym. Zakochani wybrali się do jednej z restauracji na Cyprze i wyglądają na naprawdę szczęśliwych

Dominika Tajner odpowiedziała też na kilka złośliwych komentarzy, między innymi dotyczących wieku nowego chłopaka i grubości jego portfela:

A tera odpisze na kilka komentarzy: 1. Ale ma starego faceta! Kochani on jest cudowny, dojrzały i wie, czego chce! Jest taki inny od moich poprzednich partnerów. 2. Dba o mnie a ja o niego. Taki partner marzyl mi się już długo. 3. Odnośnie kasy kto ile ma to nie wasza sprawa. Mój chłopak pracuje bardzo ciężko na to co ma i to w nim podziwiam. 4. Moi prawdziwi przyjaciele i dobrzy znajomi ( tych na szczęście mam więcej) piszą mi, że jesteśmy świetną parą, pasujemy do siebie i jesteśmy podobni, a to dobrze wróży. I tych z Was słucham, bo dajecie mi energię i cieszycie się moim szczęście. Pozostałych komentujących zapraszam do przyjrzenia się swojemu życiu - musi w nim brakować bardzo wielu elementów skoro marnujcie czas na hejt - stwierdziła Dominika.