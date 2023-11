Dominika Tajner jest podejrzewana o wyłudzenie kredytu w wysokości miliona złotych. Była żona Michała Wiśniewskiego zdecydowała się wydać oficjalne oświadczenie w sprawie zarzutów, które opublikowała w mediach społecznościowych. Dominika Tajner wyjaśniła skąd takie zarzuty i przyznała, że jest niewinna. Zobaczcie, co napisała.

W ostatnim czasie jest głośno o Dominice Tajner głównie za sprawą rozwodu z Michałem Wiśniewskim oraz narodzin jej brata młodszego o 40 lat. Na tym jednak nie koniec! Dominika Tajner ma poważne kłopoty. Prokuratura postawiła celebrytce zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytu:

Dominika Tajner w oświadczeniu wyznała, że jest niewinna i to ona pierwsza złożyła doniesienie do prokuratury, z którego wynikało, że padła ofiarą SKOK Wołomin:

Pragnę zauważyć, że jestem ofiarą tzw. afery SKOK Wołomin. Nigdy nie otrzymałam od SKOKU Wołomin ani złotówki (ani w formie pożyczki, ani kredytu).

To ja pierwsza zwróciłam się do prokuratury o pomoc, gdy syndyk SKOKU Wołomin wezwał mnie do zapłaty pieniędzy, których od SKOKU Wołomin NIGDY nie dostałam. - czytamy w oświadczeniu Dominiki Tajner.