Kilka dni temu na jaw wyszło, że rodzina Dominiki Tajner powiększyła się, a ona sama została starszą siostrą i to o 40 lat! Na świat przyszedł bowiem pierwszy syn Apoloniusza Tajnera i jego żony Izabeli Podolec - Leopold. Mimo że chłopiec urodził się już miesiąc temu, to dopiero teraz szczęśliwi rodzice pochwalili się światu w kilku wywiadach. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że obecnie czuje się, jakby "przyłączono mu bateryjkę do ciała", natomiast jego żona w rozmowie z pomponikiem.pl wyznała:

Teraz Dominika Tajner zdradziła z kolei, jak zwraca się do swojego braciszka. Zdziwicie się!

Dla Dominiki Tajner rola starszej siostry to nic nowego, bo ma młodszego brata Tomisława. W rozmowie z nami Dominika zażartowała:

Dominika Tajner nie ukrywa swojej radość z narodzin braciszka, a przy okazji wykazuje się sportym poczuciem humoru, opowiadając o nim. "Faktowi" zdradziła m.in., w jaki sposób zwraca się do małego Leopolda.

On jest naprawdę cudowny. Mam jednak problem, bo jest młodszy ode mnie aż o 40 lat. Gdy go widzę i chcę wziąć na ręce, odruchowo mówię do niego "no chodź do cioci". Dopiero po chwili przypominam sobie, że to mój brat i się poprawiam: "chodź do siostry". To zabawne mieć tak młodego braciszka, ale cieszę się, że jest i urodził się zdrowy - powiedziała Dominika.