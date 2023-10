Dominika Gwit i jej mąż wreszcie doczekali się upragnionego dziecka. Zaledwie kilka godzin temu aktorka pochwaliła się w sieci pierwszymi zdjęciami z maleństwem. Do świeżo upieczonych rodziców zewsząd popłynęły gratulacje. Gwiazda postanowiła zabrać głos i podziękować fanom za miłe słowa. Zdradziła także, jak ona i synek się czują.

Na Instagramie Dominiki Gwit pojawił się krótki materiał, w którym aktorka opowiada o tym, jak przebiegł poród i jak ona i jej mąż czują się w roli rodziców. Jak podkreśliła, chłopiec jest zdrowy, a ona czuje się świetnie.

Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za moc życzeń i gratulacji. To był dla nas przepiękny czas, pełen miłości, radości i uśmiechu. Jestem jeszcze trochę w szoku, więc pozwólcie, że dojdę do siebie. W każdym razie dzięki, dzięki! Jesteśmy szczęśliwi. Smyk jest zdrowiutki, ja się czuję się świetnie. Wszystko poszło tak, jak powinno być, dochodzimy do siebie. Jest dobrze, jest bardzo dobrze! Dziękuję Wam bardzo! - powiedziała Dominika Gwit.