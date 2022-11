Dominika Gwit chwali się ciążowym brzuszkiem podczas baby shower: "To się nazywa niespodzianka!"

Przyjaciółki Dominiki Gwit postanowiły zrobić niespodziankę przyszłej mamie, organizując jej baby shower. Gwiazda była równie zaskoczona, co szczęśliwa. Spójrzcie na ten brzuszek!

Dominika Gwit już niedługo zostanie mamą. Aktorka długo starała się o dziecko, aż wreszcie w połowie sierpnia przekazała w mediach radosną nowinę. Gwiazda regularnie informuje fanów o tym, jak czuje się w ciąży. Zaznaczyła już jednak, że nie będzie pokazywała swojej pociechy na Instagramie. Dodała też, nie zdradzi imienia maluszka, by zapewnić mu jak najwięcej prywatności, ale to nie znaczy, że nie będzie o nim opowiadała internautom. Niedawno przyszła mama pochwaliła się zdjęciami z baby shower!

Dominika Gwit bawi się na baby shower

Dominika Gwit spędza ostatnie chwile przed porodem, dbając o siebie i przygotowując się do wielkiego dnia. Gwiazda przyznała, że już odlicza dni do momentu, w którym na świecie pojawi się jej pierwsze dziecko. Nie ukrywa też, że zdarzają się jej dni, gdy nie czuje się najlepiej. Ostatnio miała jednak wielki powód do radości. Niezawodne przyjaciółki zorganizowały jej baby shower.

Zobacz także: Dominika Gwit nie czuje się najlepiej: "Dzisiaj niezbyt dobry dzień ciążowy"

Instagram @dominikagwit

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Dominika Gwit pochwaliła się zdjęciami z imprezy. Przyszła mama przyznała, że nie spodziewała się tego przyjęcia, dlatego w ogóle się nie stroiła. Przywitała przyjaciółki w dresie, który podkreślił mocno zaokrąglony brzuszek ciążowy.

Instagram @dominikagwit

Omg! To się nazywa niespodzianka! Ja w dresie, nic nie wiem, a tu bach! BABY SHOWER! OMG! Mam najlepsze przyjaciółki na świecie! - napisała na Instagramie.

Zobacz także: Dominika Gwit odlicza dni do porodu: "Zagram najważniejszą rolę w swoim życiu"

Myślicie, że Dominika Gwit rzeczywiście nie pokaże swojego dziecka w mediach społecznościowych?

Instagram @dominikagwit

Instagram @dominikagwit