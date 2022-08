Dominika Gwit jest w ciąży. Aktorka pokazała zdjęcie USG i ciążowy brzuszek

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" Dominika Gwit udowodniła, że nadprogramowe kilogramy nie są żadną przeszkodą, by dobrze tańczyć! Razem z Żorą Korolyovem przeszli do kolejnego odcinka , a aktorka zdradziła, że udział w show pozwoli jej zrealizować jeszcze jedno wielkie marzenie. Jakie? Musiałam dojrzeć, by zaakceptować siebie taką, jaka jestem naprawdę. Kurczę, nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz i mówię to z pełną odpowiedzialnością - mówi w rozmowie z "Fleszem" aktorka. O co chodzi? Dominika Gwit od kilku miesięcy jest zakochana! Wybrankiem jej serca jest montażysta Wojtek Dunaszewski. Dominika Gwit zakochana w Wojtku Dunaszewskim. Aktorka zdradziła, że swoją miłość poznała w Teatrze Hugonówka w Konstancinie. Dominika i Wojtek spotkali się tam na premierze sztuki "2", w której Gwit wystąpiła aż w siedmiu rolach! Para spędza razem każdą wolną chwilę, a ich hobby są kino i teatr. Jakie marzenie spełnia Dominika Gwit? Dominika Gwit przyznaje, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" przysłuży się też jej nowemu projektowi, z którym chce wystartować wiosną. – Spełniłam jedno ze swoich największych marzeń. Wspólnie z agencją Skyne stworzyliśmy recital, z których chcę jeździć po całej Polsce. Wzięłam na warsztat piosenki znanej polskiej wokalistki, niestety już nieżyjącej. Której? Tego na razie nie zdradzę – mówi "Fleszowi" Gwit. Chcesz wiedzieć, jak Dominika podsumowuje swoją walkę ze zbędnymi kilogramami? Co mówi o swojej miłości? Przeczytasz w nowym "Fleszu". POLECAMY: Dominikę Gwit dopadł efekt jo-jo. Dlaczego? Dominika Gwit zawsze marzyła, by wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka realizuje nowy projekt! Będzie gwiazdą... recitalu!