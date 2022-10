Dominika Gwit o terminie porodu. Aktorka wybrała imię dla synka: "Tradycyjne polskie imię"!

Małgorzata Rozenek zdradziła, jakie imię wybierze swojemu trzeciemu synowi. Musi pasować do imion Stanisława i Tadeusza! Na co padł wybór?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedługo zostaną rodzicami! Na świecie przywitają swoje pierwsze wspólne dziecko - synka! Przyszła mama zdradziła, jakie imię wybrała dla swojej pociechy. Tak jak wcześniej zapowiadała, jest wierna tradycji, podobnie jak w przypadku imion swoich dwóch starszych synów - Stanisława i Tadeusza. Jak będzie się nazywał chłopiec, który przyjdzie na świat już za kilka miesięcy? Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali już imię dla dziecka! "Podoba nam się geneza tego imienia" Imię dziecka Małgorzaty Rozenek Małgorzata Rozenek już nie może doczekać się, kiedy powita na świecie swoje trzecie dziecko. Przyszła mama chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i samopoczuciem w ciąży ze swoimi odbiorcami. W rozmowie z TVN zdradziła, na jakie imię zdecydowała się dla wymarzonej pociechy. Moim faworytem jest imię Edward. Zależy nam, żeby to było tradycyjne imię, zależy nam, żeby Stasio i Tadzio czuli, że imię ich brata do nich pasuje - zdradza Małgorzata Rozenek-Majdan. Już wcześniej podczas jednego z wywiadów w "Dzień Dobry TVN" Małgorzata zapowiedziała, że imię jej synka będzie tradycyjne. Jest tradycyjne. [...] Wiedzieliśmy, że jeśli kiedykolwiek byłby chłopak, to właśnie o takim imieniu. Nie jest to imię po członku rodziny, ale bardzo podoba nam się geneza tego imienia i jego brzmienie - mówiła wtedy gwiazda. Dobry wybór? Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała spory ciążowy brzuch! "To już połowa!" Małgorzata Rozenek zdradziła, jakie imię dla dziecka podoba jej się najbardziej. Czy zostanie przy dotychczasowym wyborze czy może zmieni zdanie? Małgorzata Rozenek uwielbia tradycyjne imiona. Jej starsi synowie nazywają się...