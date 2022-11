Dominika Gwit nie czuje się najlepiej: "Dzisiaj niezbyt dobry dzień ciążowy"

Dominika Gwit uwielbia rozmawiać z fanami o samoakceptacji. Aktorka zmaga się z nadwagą z powodu wielu chorób, o czym mówi wprost i chętnie opowiada o swoich doświadczeniach. Mimo że internauci doskonale wiedzą, że Dominika Gwit czerpie z życia pełnymi garściami, niektórzy wciąż nie mogą się nadziwić, że aktorka z taką łatwością publikuje zdjęcia w kostiumie kąpielowym, relacjonując wakacje. Gwiazda wyjaśniła, dlaczego nie ma żadnych oporów przed takimi fotkami. Jej długi post zachwycił fanów: "dzięki Tobie zakładam krótkie spodenki i idę na plażę" - piszą. Dominika Gwit w kostiumie kąpielowym: "Wiem, jestem gruba" Dominika Gwit jest zaangażowaną i bardzo zapracowaną aktorką. Widzowie poznali ją bliżej po roli Grubej w serialu "Przepis na życie". Aktorka grała tam pełną energii, kochliwą i bardzo przebojową nastolatkę. Szybko okazało się, że rola w produkcji to alter ego gwiazdy. Dominika Gwit faktycznie kipi pozytywną energią i uwielbia zarażać nią innych. Aktorka cierpi na nadwagę od wielu lat i mówi wprost, że jej sylwetka jest zależna od wielu chorób metabolicznych, to jednak jej zdaniem nie powoduje, że ma sobie czegokolwiek w życiu odmawiać. Najnowszy post Dominiki absolutnie poruszył fanów. Aktorka powiedziała wprost, że nie ma zamiaru z powodu nadwagi odmawiać sobie atrakcji, jakie daje lato. Uwielbiam spędzać czas w wodzie i kocham tego stwora! Wiele z Was pyta mnie jak to jest, że się nie wstydzę wyjść np. w stroju kąpielowym i co ludzie powiedzą? Wiele z Was pyta mnie jak to jest, że nie wstydzę się korzystać z wodnych atrakcji, jak np. kajaki czy inne rowerki. A ja powiem tak! W *upie to mam! Czerpię z życia pełnymi garściami! Komuś się może wydawać, że dodatkowe kilogramy są efektem obżarstwa. 90 procent z nas, kobiet plus size,...