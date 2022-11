Dominika Gwit rodzi lada dzień: "Wieczór z małym tupaczem w brzuszku"

Dominika Gwit pojawiła się ostatnio na premierze spektaklu "Czarno to widzę". Aktorka pochwaliła się tym faktem na Instagramie. Jednak jej fanów zainteresowało zupełnie coś innego. Jedna z internautek wypatrzyła u Dominiki Gwit... ciążę! Aktorka odniosła się do jej komentarza. Czyżby Dominika Gwit faktycznie spodziewała się dziecka? Dominika Gwit jest w ciąży? Dominika Gwit na wspomnianą premierę wybrała czarną sukienkę w połyskujące grochy od marki Cellbes. Aktorka dobrała do niej nieoczywiste dodatki w postaci fuksjowych szpilek oraz niebiesko-czerwonej torebki. Jej fani skupili się jednak na brzuszku gwiazdy. Jedna z internautek wprost zasugerowała, że Dominika Gwit jest chyba w ciąży. Śledzę twój profil długo. Zawsze pozytywna osoba, uśmiechnięta naturalnie, a nie na potrzeby social media. Jednak dzisiaj pierwsze co, gdy zobaczyłam zdjęcie, pomyślałam: „Super, Dominika jest w ciąży”. Serio, brzusio wygląda na ciążowy (kształt), a nie na brzusio duży, bo tak” - czytamy w komentarzu. Dominika Gwit postanowiła się odnieść do tej wypowiedzi. Jednak jej komentarz jest bardzo enigmatyczny. Ja się nie gniewam. Wszystkiego dobrego! - napisała aktorka. Niektórzy internauci już teraz zasypali profil gwiazdy gratulacjami. Czy aby się nie pospieszyli? Wyświetl ten post na Instagramie. Życzę Wam pięknego wieczoru ! Ja dziś jako widz na premierze spektaklu "Czarno to widzę". Wybrałam sukienkę od @cellbes.pl ♥️ z kodem CELL19X macie 15 procent zniżki na wszystkie nowości od @cellbes.pl 💙💜💛❤♥️ jakie macie plany na weekend?...