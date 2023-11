1 z 4

Jest taki, jak na to wskazuje jego boiskowy pseudonim „Turbo Grosik” – przez cały czas w biegu. Umawiamy się dzień po jego 30. urodzinach, które spędził na boisku podczas meczu z Chile. Kamil Grosicki wpadł do hotelu, gdzie mieliśmy się spotkać, jak po ogień. Najpierw zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z personelem, a później, witając się ze mną, od razu przeszedł do rzeczy: „Ten wywiad musimy zrobić podczas jazdy w moim samochodzie. Przepraszam, ale ciągle jestem w pędzie!”. Cały on... Jest najszybszym zawodnikiem w zespole Adama Nawałki, motorem większości akcji naszej reprezentacji.

Poza boiskiem najlepiej czuje się w otoczeniu rodziny, chociaż lubi także wyskoczyć na koncert, posłuchać muzyki. Jaki jest prywatnie? Tego właśnie zamierzam się dowiedzieć w przededniu mundialowego szaleństwa, kiedy za chwilę cała Polska będzie się interesowała już tylko jego umiejętnościami piłkarskimi...

Zobaczcie wywiad z Kamilem na kolejnych stronach!

Zobacz: Wiemy, kogo Kamil Grosicki uważa za najlepszego polskiego piłkarza w historii!