1 z 6

Dwa lata temu portal Sport.pl pokazał, jak wyglądaliby piłkarze w kadrze Górskiego, a że my kochamy polskie WAGs, postanowiliśmy sprawdzić, jak one wyglądałyby w tamtych czasach! ;) Zapraszamy was do naszej galerii, w której przeniesiecie się z nami i polskimi WAGs do lat 70-tych. Lewandowska jak Jane Fonda? Czemu nie! Koniecznie zobaczcie inne partnerki piłkarzy w naszej galerii!

Zobacz też: Tu będą mieszkać nasi piłkarze w Soczi! Luksusowo? To mało powiedziane!

POLECAMY: Tak imprezują polscy piłkarze przed Mundialem! Lewandowska pokazała wszystko ZDJĘCIA