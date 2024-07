Tym razem Michał Wiśniewski trafił na kobietę, która wie czego chce. Dominika Tajner nie jest kobietą, która jest ślepo zakochana. Owszem ponoć bardzo kocha Michała, ale jak wiadomo miłość to nie wszystko. I jego nowa partnerka też ma swoje wymagania.



– Dominika wciąż chce go zmieniać, przestawiać. Nie uda jej się to. I póki tego nie zrozumie, to ciągle, mimo wielkiej miłości, będą ze sobą walczyć – zdradza "Faktowi" znajomy lidera Ich Troje.

Niestety jak łatwo się domyśleć Wiśniewski nie należy do osób ugodowych. W końcu nie wyszło mu już z trzema żonami.

– Żadnej kobiecie nie będzie łatwo z Michałem. I to wcale nie dlatego, że jest złym człowiekiem. On ma wielkie serce, ale cholernie trudny charakter. Bardzo wiele w życiu przeszedł i trzeba zdać sobie z tego sprawę – wyznał informator. – Tymczasem kobiety, które się z nim wiążą, chcą go zmieniać, łagodzić. Tak się nie da. On jest zbyt silną i dużą osobowością, która potrzebuje przestrzeni tylko dla siebie. Żadna z jego żon tego nie rozumiała. Jemu nie potrzeba kobiety, która uleczy jego rany, tylko takiej, co go zrozumie.

Ciekawe zatem, czy Michał zrobi dla Dominiki wyjątek i dostosuje się do jej wymagań... Analizując wcześniejsze życie lidera "Ich Troje" zdaje się, że nie...