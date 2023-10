Szukasz pomysłu na święta? Jak spędzić je oryginalnie? Jeśli, jak większość Polaków, jesteś fanem świątecznego filmu "Kevin sam w domu" to mogą być święta twojego życia. Do wynajęcia na popularnym portalu umożliwiającym kilkudniowy wynajem jest bowiem dom znany z filmu powtarzanego co roku na Polsacie. Ten sam, w którym rozgrywają się przygody Kevina w pierwszej części filmowego klasyka. Problem może być tylko jeden... duża kolejka chętnych do wynajęcia.

