Nowy "Kevin sam w domu" to teraz Max! Jest zwiastun, premiera już wkrótce

To już 30. lat, odkąd film "Kevin sam w domu" bawi widzów do łez! Kultowa świąteczna komedia jest nieśmiertelnym hitem i chyba ciężko wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez tej produkcji. W filmie pojawiło się mnóstwo charyzmatycznych postaci w tym niezapomniany duet złodziei, w których wcielili się Daniel Stern i Joe Pesci. A czy wiecie jak wyglądają dziś? Koniecznie zobaczcie ich najnowsze zdjęcia! Naszym zdaniem naprawdę trudno ich rozpoznać! Zobacz także: Jak po 30. latach od premiery filmu "Kevin sam w domu" wygląda odtwórca roli Buzza? W życiu go nie poznacie! Jak dziś wyglądają Joe Pesci i Daniel Stern, czyli filmowi złodzieje z "Kevin sam w domu"? Ciężko się nie zgodzić, że emisja "Kevina samego w domu" w święta Bożego Narodzenia to już tradycja! Ten film można oglądać bez końca i za każdym razem wywoła on uśmiech na twarzy. Sprytnego Kevina, który dzielnie stawił czoła podstępnym złodziejom pokochali nie tylko Polacy, ale miliony widzów na całym świecie! Kiedy jednego roku stacja Polsat zdecydowała się zmienić świąteczną ramówkę, w której miało zabraknąć "Kevina", widzowie nie kryli rozczarowania. Powstały nawet petycje do władz stacji, aby przywrócić do ramówki kultową komedię. I udało się! Wygląda na to, że Kevin chyba już zawsze będzie z nami w święta! W filmie poznaliśmy wiele fantastycznych postaci, a do grona tych najbardziej zapamiętanych z pewnością należą słynni bandyci, którzy mieli swoje niecne plany. W te role wcielili się fantastyczni aktorzy - Joe Pesci i Daniel Stern. Jak wiadomo, filmowym złodziejom nie udało się zrealizować swoich planów, bo na ich drodze stanął Kevin! Trzeba przyznać, że...