"Kevin sam w domu": Tragiczna historia ojca Kevina. John Heard pochował syna, sam zmarł nagle kilka miesięcy później

W tym roku minęło 30 lat od premiery kultowego filmu "Kevin sam w domu". Komedia o rezolutnym 10-latku, który został sam w domu na święta nadal jest jednym z najpopularniejszych filmów na Boże Narodzenie. Tytułowy Kevin to nie jedyny bohater filmu, którego co roku wspominamy z uśmiechem na ustach. Niektórych aktorów niestety już nie ma wśród nas. Trzy lata temu zmarł John Heard wcielający się w Petera McCallistera, zapominalskiego tatę Kevina. Niestety prawdziwe życie nie oszczędziło mu tragedii. Aktor w 2016 roku pochował swojego 22-letniego syna. Zrozpaczony ojciec zmarł kilka miesięcy po śmierci swojego dziecka.

"Kevin sam w domu": Tragiczna historia Johna Hearda, filmowego ojca Kevina

John Heard słynął nie tylko z roli ojca Kevina z bożonarodzeniowej komedii "Kevin sam w domu", ale również z takich filmów jak "Gladiator", "The Guardian" czy epizodycznej roli detektywa w serialu "Rodzina Soprano". Jednak w związku z niesłabnącą popularnością świątecznego hitu, najczęściej gości na ekranach widzów w roli Petera McCallistera.

Smutna wiadomość o śmierci Johna Hearda obiegła świat latem 2017 roku. Ciało 71-letniego aktora zostało znalezione 21 lipca przez pokojówkę w jednym z pokoi hotelowych Palo Alto. Początkowo raport koronera głosił, że przyczyną śmierci mężczyzny był atak serca. Niedługo później TMZ dotarło do raportu toksykologicznego, który wskazywał na to, że w organizmie aktora wykryto mnóstwo substancji m. in. opioidy Tramadol, Oksykodon, Oksymorfon, Buprenorfinę, Fentanyl i Hydromorfon a także Xanax. Niektóre z substancji znalezionych w organizmie miały być powszechnie stosowane w celu uśmierzania bólu. Dwa dni przed śmiercią John Heard przeszedł operację kręgosłupa. W hotelu, w którym znaleziono jego ciało miał zatrzymać się, aby dojść do siebie po operacji. Raport toksykologiczny miał również wskazywać, że próbowano przywrócić mu funkcje życiowe za pomocą leku, który używa się do przeciwdziałania skutkom przedawkowania narkotyków. Ostatecznie koroner orzekł, że śmierć Johna Hearda nastąpiła z powodu nagłego zatrzymania krążenia z powodu miażdżycy i choroby serca, a operacja kręgosłupa, którą przeszedł nie miała mieć na to wpływu.

Kilka miesięcy przed śmiercią John Heard przeszedł życiowy horror. Jego 22-letni syn Max przedawkował narkotyki i zmarł. Jego pogrzeb odbył się w grudniu 2016 roku. Ojciec i syn spoczywają obok siebie na cmentarzu w Ipswich w Massachusetts.

Max nie był jedynym synem aktora. Peter Heard miał jeszcze córkę Annikę z małżeństwa z Sharon Heard a także syna Johna ze związku z Melissą Leo, z którą rozstał się po tym, jak został oskarżony o napad na nią a także został aresztowany.

