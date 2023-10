Doda to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Artystka, która udowodniła, że śpiewanie nie jest jej jedynym talentem, a swoje umięjętności zaprezentowała zarówno przed, jak i za filmową kamerą (niedługo odbędzie się premiera jej filmu "Dziewczyny z Dubaju"), dziś może pochwalić się ogromnym gronem fanów, a na jej Instagramie śledzi ją ponad milion internautów! Jednak to nie tylko kariera, ale również prywatne życie gwiazdy, to coś co w szczególności ich interesuje. Wielu fanów zwróciło uwagę na fakt, że mąż Dody, z którym wzięła ślub trzy lata temu, nie pojawia się już w jej mediach społecznościowych tak często jak kiedyś. Niektórzy wprost sugerowali, że para przechodzi kryzys. Artystka postanowiła przerwać milczenie w sprawie swojego związku w typowy dla niej sposób - na własnych zasadach, z poczuciem humoru!

Doda zabrała głos w sprawie małżeństwa!

Kiedy 14 kwietnia 2018 roku, Doda zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, którym poinformowała, że właśnie została szczęśliwą mężatką, fani piosenkarki nie kryli ekscytacji.

Kochani, z radosnym sercem informuje Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie mój ukochany i przyjaciel - oznajmiła wtedy gwiazda.

Tak się składa, że ostatnio od tego wyjątkowego dnia w życiu Dody, minęły równe trzy lata. Choć niektórzy z fanów martwili się, czy aby napewno w małżeństwie piosenkarki wszystko układa się tak jak powinno i na siłę doszukiwali się sensacji, teraz już wszystko wiadomo. Gwiazda podczas sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi na Instagramie, zdobyła się na szczere wyznanie o swoim małżeństwie. Kiedy internauci zapytali, czemu już nie wrzuca zdjęć z Emilem, dała im jasną odpowiedź.

Bo chcę mieć w życiu sferę tylko dla siebie - skomentowała. - Nie jesteśmy eksponatami na wystawie, żeby ładnie wyglądać. Moje życia zawodowe jest jedną wielką wystawką. Prywatne nie będzie już nigdy. Nigdy - dodała w kolejnym InstaStory.

To jednak nie powstrzymało ich od kolejnych pytań. Po krążących plotkach, jeden z internautów zapytał Dodę, czy informacją o rozwodzie zaskoczy tak samo, jak informacją o ślubie!

Czekanie na moje stanowisko w sprawie mojego małżeństwa, w której ani moi fani, ani media nie są stroną, jest jak czekanie na zdjęcie obostrzeń – bezcelowe. Nie czuję się w żadnym obowiązku, aby tłumaczyć się z mojego życia prywatnego, ani tym bardziej je sprzedawać. Te czasy młodzieńczej głupoty minęły bezpowrotnie - odpowiedziała.

Ciekawość fanów Dody naprawdę nie zna granic! Korzystając z okazji, kolejny z internautów postanowił zapytać o kolejne doniesienia z plotkarskich portali i poruszył temat dzieci. Kiedy Doda zaczęła nagrywać filmik, by szczerze odpowiedzieć i na to pytanie, nagle w kadrze pojawił się jej mąż! Jak się okazuje, przed ślubem Emil postawił jej jeden warunek. Jaki? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Doda zabrała głos w sprawie swojego małżeństwa i domniemanego kryzysu. Gwiazda odpowiedziała na pytania swoich fanów.

