Doda wyznała, że jest szczęśliwa. Spadł hejt. "Muszę się wyciszyć jakoś, usunąć"

Doda w ostatnim czasie przebywa w Meksyku na dłuższych wakacjach, podczas których spędza czas głównie ze swoją dobrą znajomą - bez męża Emila Stępnia ( Doda wybrała się na rajski urlop i chwali się odważnymi zdjęciami. Mąż towarzyszy jej na wakacjach? ). Gwiazda stara się nieco przystopować w życiu i stawia przede wszystkim na odpoczynek - Doda nawet przez jakiś czas zrezygnowała z udostępniania zdjęć w mediach społecznościowych. Jak widać, taki detoks zmotywował ją do autorefleksji. Doda napisała, że tak naprawdę jej życie wcale nie jest idealne, że jest w nim sporo bólu i cierpienia. Ten wpis zaniepokoił fanów: Tyle razy ile miałam podcięte skrzydła, upadałam i się ledwo podnosiłam, to tylko wiem ja niestety. A szkoda, bo to nic pokrzepiającego słysząc: "Ty Doda jesteś niezniszczalna, ty zawsze dajesz radę, ty się niczym nie przejmujesz, to można zranić Dodę?" Można. I to kurewsko - napisała Doda. Po czym dodała bardzo zastanawiające słowa. Doda mówi o cierpieniu w samotności: Ale ja liżę rany w samotności i doskonale potrafiłam ukryć ból. Nie da się złamać już połamanego serca, ale pamiętajcie, że moje skrzydła choć odrastały większe, to ZAWSZE towarzyszyło temu cierpienie, zwątpienie i mrok. Dziś moje skrzydła dają schronienie innym, ale wciąż nie mi samej - dodała Doda. Dopiero na samym końcu Doda wyjawia prawdę. Okazuje się, że gwiazda pisze autobiografię, w której wyjawi całą prawdę o sobie: Jestem bardzo wrażliwa, a mój tupet i zbuntowana natura to jedyne co mnie chroni tak bardzo nie mogę doczekać się premiery mojej autobiografii. Niestety ludzie nie mają zielonego pojęcia, kim naprawdę jestem... a ja nie mam pojęcia, kiedy skończę to pisać by nareszcie to wyjawić - tak skończyła swój tajemniczy wpis piosenkarka....