Doda przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim. Fani poznali kulisy: "Miała rację, że wyszła"

Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie rodziny swojego hejtera! Dziennikarz opublikował na swoim profilu na Facebooku fotkę młodego chłopaka, który pozuje z rodziną i ostrzega go, że zamierza go "odwiedzić". Właśnie w taki sposób showman zareagował na ostry wpis internauty, pod jego wspólnym zdjęciem z Mamedem Khalidovem. Co napisał internauta? Kuba Wojewódzki idzie na wojnę z hejterem Okazuje się, że pod zdjęciem Kuby Wojewódzkiego, na którym pozuje on ze znanym sportowcem, pojawił się obraźliwy wpis zamieszczony przez jednego z internautów. Żyd i ciapaty na jednym zdjęciu. Dziwne, że Khalidov się wtedy nie wysadził w powietrze - napisał młody chłopak. Na tak ostry wpis już po chwili zareagował sam Kuba Wojewódzki. Gwiazdor TVN opublikował zdjęcie hejtera. Niestety, na fotografii młody chłopak nie pozuje sam - razem z nim jest jego rodzina, w tym starsza osoba, być może jego babcia. Marcin ... na zdjęciu z rodziną, podpisał nasze foto z Mamedem - "Żyd i ciapaty na jednym zdjęciu". Marcinie. Prawdziwy Polaku. Zapraszam Cię jutro do Studia Transcolor na ulicę Szeligiowską 48 o godzinie 13. Liczę, że powiesz nam to prosto w twarz... W razie, Twojej nieobecności, my odwiedzimy Ciebie. Ukłony k.- napisał pod zdjęciem Wojewódzki. Opublikowanie zdjęcia i wpis Kuby podzielił jego fanów. Jedni krytykowali go za pokazanie niewinnej rodziny, drudzy gratulowali pisząc wprost, że jest to jedyny skuteczny sposób na walkę z hejtem w sieci. Ja wszystko rozumiem, stop hejterom i tak dalej, ale groźba i pokazywanie wizerunku niczego winnej rodziny? Wstyd jesteś nie lepszy, wrzuciłeś zdjęcie niczego winnej rodziny i jeszcze grozisz, pfffff, żenada !!!!! Brawo Kuba, najlepsza metoda na hejterów :) Trzeba gonić tych hejterów co myślą że w domciu przed kompem są niby kimś- komentowali fani. Co ciekawe, post Kuby...