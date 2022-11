"Doda. 12 kroków do miłości": widzowie rozczarowani finałem show. W komentarzach burza

Doda należy do grona gwiazd, które chyba nigdy nie mogły narzekać na swoją figurę i problem z nadprogramowymi kilogramami. Artystka od wielu lat zachwyca szczupłą i wysportowaną sylwetką, którą chętnie podkreśla w seksownych, bardzo kobiecych stylizacjach. Fani piosenkarki z pewnością zastanawiają się, ile właściwie teraz Doda waży. Wokalistka odpowiedziała na to pytanie i zdradziła, dlaczego tak mocno schudła! Przez co straciła na wadze? Doda zdradziła, ile waży Jeszcze kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów Doda przyznała, że od trzech lat waży tyle samo, czyli 53 kilogramy. Piosenkarka w rozmowie z magazynem "Wprost" przyznała wówczas, że nie stosuje żadnych diet, żeby zachować świetną figurę, tylko uważnie słucha potrzeb swojego ciała. Teraz okazuje, że choć gwiazda nie zmieniła zdania w sprawie racjonalnego odżywania i treningów, to jej waga wskazuje mniej niż dotychczas! Doda w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że schudła i teraz waży 51 kilogramów. Dlaczego schudła? Okazuje się, że wszystko ma związek z założeniem aparatu na zęby! Wokalistka od jakiegoś czas nosi bowiem aparat ortodontyczny. Niestety, mówię niestety, bo ja i tak jestem szczupła, ale jeśli ktoś chce schudnąć, to jest to najlepsza dieta ekspresowa. Przez pierwsze dwa tygodnie zęby bolą dosyć mocno i nie można gryźć nic twardego, ciągnącego się. Można zapomnieć o mięsie. Je się tylko papkowate rzeczy. Patrzę na swoje nowe zdjęcia i widzę, że jestem chuda. Ważę już tylko jakieś 51 kg- Doda zdradziła w rozmowie z "SE". Doda przyznała, że będzie nosić aparat na zębach przez rok. Piosenkarka po wielu latach zdecydowała się pozbyć problemu ze zgryzem. Dlaczego dopiero teraz podjęła taką decyzję? Zawsze było coś ważniejszego – teledysk...