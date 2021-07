Doda zaskoczyła wyznaniem o... córce?! Takiego nagrania fani się nie spodziewali 

Doda postanowiła zrobić krok dalej w swojej działalności w social mediach i założyła Tik Toka. W bardzo szybkim czasie jej konto zdobyło ponad dwieście tysięcy obserwujących. Gwiazda polskiej muzyki postanowiła zaczerpnąć porad u nastolatki, która w Polsce jest fenomenem tej aplikacji a jej twórczość śledzi ponad 12 milionów użytkowników nie tylko z Polski. Przy okazji Doda zdecydowała się na wyznanie o... córce! Dlaczego? Sami zobaczcie.

Zobacz także: Doda o przerwie w karierze i fanach: "Dla zdrowia muszę powiedzieć stop"

Doda podbija Tik Toka z najpopularniejszą nastolatką

Doda przed pandemią postanowiła zrobić przerwę w karierze muzycznej. Cały zaoszczędzony czas przeznaczyła na pracę nad filmem "Dziewczyny z Dubaju", którego premiera przewidziana jest na jesień 2021 roku. Z okazji promocji filmu wydała piosenkę pt. "Don't wanna hide", chociaż jak sama podkreśla nie planowała jej nagrywać. Na jej zdanie wpłynęła Maria Sadowska, reżyserka obrazu:

Powiedziała mi "Girl, co za bzdura. Jesteś producentką tego filmu, ja jestem reżyserką, obie jesteśmy piosenkarkami, wszyscy fani od nas oczekują, że tam zaśpiewamy. Niczym się nie przejmuj tylko rób numer - zdradziła Doda w rozmowie z Party.pl

Zobacz także: Doda na festiwalu w Monako 2021. Szałowa kreacja i nowy projekt gwiazdy

Singiel "Don't wanna hide" miał już swoją telewizyjną premierę. Doda zaśpiewała go podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. Internauci mogą również wciąć udział w internetowym wyzwaniu nagrywając swój pomysł na to, jak być sobą. "Świata Tik Toka" uczy się również sama Doda, a jeśli się uczyć to od najlepszych! Doda zaprosiła do swojego pierwszego duetu Marię Jeleniewską znaną w sieci po prostu jako Jeleniewska. Jeleniewska jest najpopularniejszą TikTokerką w Polsce, a jej profil śledzi już ponad 12 milionów użytkowników! Współpraca była owocna, a efektami Doda pochwaliła się nie tylko na Tik Toku ale także na Instagramie.

Doda doskonale dogadała się z Marią Jeleniewską, a gdy zdała sobie sprawę, że dzieli je kilkanaście lat różnicy wyznała:

@jeleniewska właśnie sobie uzmysłowiłam, że teoretycznie mogłabyś być moją córką

Teoretycznie, ale na pierwszy rzut oka, wyglądają jak rówieśniczki prawda? :)

Instagram @jeleniewska

Maria Jeleniewska mimo ogromnego sukcesu, jaki osiągnęła swoją twórczością na Tik Toku wciąż pozostaje skromną nastolatką:

Zawsze to traktowałam jako rozrywkę, nie miałam pojęcia, że to się zamieni w tak ogromne liczby. Tworzę coś czego w Polsce nie ma i myślę, że Polacy to doceniają - mówiła o sobie niedawno w wywiadzie dla Party.pl

Instagram @dodaqueen

Czy nowy singiel Dody "Don't wanna hide" zagości na długo na listach przebojów? Jesteście ciekawi "Dziewczyn z Dubaju", które promuje? W teledysku pojawiły się pierwsze sceny z filmu: