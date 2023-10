Doda zakończyła swoją 1,5 roczną przerwę w muzyce wydaniem mocnej piosenki promującej "Dziewczyny z Dubaju". Jedna z gorętszych premier filmowych tego roku planowana jest na jesień. Niedawno Doda pojechała na festiwal filmowy w Monako, gdzie nie tylko promowała swój debiut producencki ale również ogłosiła, że będzie prowadziła warsztaty motywacyjne.

Reklama

Ostatnia piosenka Dody "Don't wanna hide" do 'Dziewczyn z Dubaju" narobiła sporo szumu. Jednak okazało się, że artystka wcale nie była przekonana do nagrania piosenki. Przekonała ją do tego Maria Sadowska:

Maria Sadowska mnie zmusiła. Powiedziała mi "Girl, co za bzdura. Jesteś producentką tego filmu, ja jestem reżyserką, obie jesteśmy piosenkarkami, wszyscy fani od nas oczekują, że tam zaśpiewamy. Niczym się nie przejmuj tylko rób numer" - zdradziła Doda w wywiadzie z Party.pl

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Doda na festiwalu w Monako 2021. Szałowa kreacja i nowy projekt gwiazdy

Dlaczego Doda miała wątpliwości, co nagrania piosenki do "Dziewczyn z Dubaju"?

Nie chcę, żeby ktoś myślał, że ja się lansuje na tym filmie - dodała

Reklama

Co jeszcze nam zdradziła Doda? Zobaczcie nasze wideo!