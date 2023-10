Polsat SuperHit Festiwal był drugim publicznym występem Dody, odkąd na początku 2020 roku ogłosiła przerwę w karierze. Doda powróciła na scenę z nową piosenką i odważnym teledyskiem promującym film "Dziewczyny z Dubaju". W nowym klipie można zobaczyć pierwsze fragmenty z kontrowersyjnego filmu obrazującego głośną seksaferę.

Doda w rozmowie z Party.pl przyznała, że półtoraroczna przerwa w karierze dobrze jej zrobiła i pomogła w zdystansowaniu się do kwestii zawodowych. Czy tęskniła za fanami i szybko wróci do koncertowania?

Nie tęskniłam, wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby zachować balans, żeby odpocząć czasami psychicznie, odsapnąć. (...) Czasami naprawdę czujemy się wyeksploatowani i fajnie jest powiedzieć, nie, nie tęskniłam. Potrzebuje czasu dla siebie. To nie jest tak, że ja nie kocham swoich fanów, ale jeżeli oni mnie kochają to to rozumieją, że ja muszę dla zdrowia psychicznego powiedzieć stop i nie.