Doda w ostatnich latach przyzwyczaiła nas, że na słoneczne wakacje lata częściej niż tylko raz w roku. Wszystko to z powodu bólu chorego kręgosłupa, który jak twierdzi sama wokalistka, ustępuje przy ładnej pogodzie i intensywnym słońcu. Ostatnio gwiazda uciekła na kilka dni od polskiej zimy. Przypomnijmy: Doda wyleciała z Polski. Pokazała całą serię zdjęć jak odpoczywa

Reklama

Wokalistka wróciła już do kraju i od razu wzięła się do pracy. Na swoim Instagramie Doda umieściła kilka zdjęć ze studia nagraniowego. Pełna stylizacja sugeruje, że chodzi o coś więcej niż tylko regularną wizytę - być może doczekamy się kolejnego video z przebojowym coverem, tak jak miało to miejsce z "Titanium", które okazało się dużym sukcesem w sieci. Fani Dody już typują, że ich idolka być może pokusiła się o studyjne nagranie "Wrecking Ball" Miley Cyrus, które wykonuje na swoich koncertach. Zobacz: Doda śpiewa przebój Miley Cyrus

Tradycyjnie już gwiazda zwraca uwagę swoją garderobą. Tym razem pierwsze skrzypce grała koszulka z przewrotnym napisem "I''m too sexy for my ex". Ciekawe do kogo Doda kieruje te słowa? ;) Koszulkę marki House można kupić już za 29 złotych. Tajemnicza wizyta to nie jedyna niespodzianka dla fanów - już za tydzień tj. 15 lutego swoją premierę będzie miał koncertowy klip do "High Life", o którym pisaliśmy tutaj.

Tak Doda prezentuje się w studiu nagraniowym. Wakacje jej służą?

Zobacz: Doda zażenowana zachowaniem gwiazd na gali UNICEF

Zobacz także

Reklama

Elegancka Doda na gali UNICEF: