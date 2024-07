Wczoraj we Wrocławiu odbył się wielki koncert Dody, który nawiązywał do jej ostatniej trasy koncertowej "Fly High Tour" i był rejestrowany przez 13 kamer. Dzięki temu wokalistka już wkrótce wyda swoje pierwsze DVD, a fani będą mogli wspominać chwilę z wczorajszego wieczoru, gdy tylko najdzie ich na to ochota.

Piosenkarka dla wielbicieli przygotowała wiele niespodzianek. Podczas show zaśpiewała swoje największe przeboje, wystąpiła u boku Tomka Luberta, z którym stworzyła zespół Virgin oraz wykonała cover piosenki Miley Cyrus "Wrecking ball". Na koncert nie można było wnosić aparatów, ani kamer. Jednak jednemu z fanów udało się zarejestrować fragment hitu amerykańskiej gwiazdy w wersji Dody.

Gwiazda zaśpiewała przebój Amerykanki z pazurem, a do aranżacji dodała trochę więcej gitarowych smaczków. Fani byli zachwyceni i wraz ze swoją idolką śpiewali całą piosenkę.

Po tym występie widać, że koncertowe DVD Dody zapowiada się obiecująco. Już nie możemy doczekać się premiery wydawnictwa, które do sklepów ma trafić na Gwiazdkę. Zobacz: Byliśmy na próbie generalnej koncertu Dody

"Wrecking ball" w wykonaniu Dody. Lepiej niż w wersji Miley Cyrus?

