Doda zasypana prezentami od fanów z okazji 38. urodzin! Nowe zdjęcia paparazzi

Tuż po walentynkach, swoje urodziny obchodzi jedna z największych gwiazd polskiego show biznesu i oczywiście tą osobą jest Doda! Dokładnie 15 lutego gwiazda świętuje swój wielki dzień i wygląda na to, że piosenkarka spędza go intensywnie. Paparazzi właśnie przyłapali Dodę, gdy opuszczała jedną ze stacji radiowych, a tam czekali na nią fani, którzy nie zapomnieli o wyjątkowych prezentach dla gwiazdy. Nie sposób również nie zwrócić uwagi na genialną stylizację piosenkarki. Sami zobaczcie, co się działo!

Doda świętuje 38. urodziny! Nowe zdjęcia paparazzi

Doda rozpoczęła swoje 38. urodziny z przytupem! Jak się okazało, Doda otrzymała Złotą Płytę za sprzedaż singla "Don't wanna hide"! Gwiazda podzieliła się tą radosną nowiną ze swoimi fanami, publikując zdjęcie pełne uśmiechu na swoim Instagramie. Wygląda jednak na to, że piosenkarka spędza urodziny bardzo aktywnie, udzielając wywiadów dla mediów. Fotoreporterzy uwiecznili na zdjęciach Dodę, która opuszczała studio jednej z rozgłośni radiowych. Jak wyglądała wokalistka? Oczywiście - jak zawsze - perfekcyjnie! Zobaczcie sami!

Doda była w wyśmienitym nastroju i obdarowała paparazzi szczerym uśmiechem. Gwiazda była również wyraźnie wzruszona niespodzianką, którą przygotowali dla niej fani. Piękne żółte tulipany i mnóstwo innych prezentów powędrowało w ręce wokalistki!

Doda w swojej urodzinowej stylizacji postawiła na dwa kolory - czerń i srebro! To strój niezwykle elegancki, ale także z pazurem, czyli idealnie pasujący do Dody. Gwiazda zdecydowała się bowiem na czarną marynarkę i pasujące do niej spodnie z rozszerzanymi nogawkami. Piosenkarka założyła również bardzo odważny srebrny top, a do tego dobrała także ciekawą ozdobę na szyję - srebrny kwiat z czarnym paskiem. Stylizację wokalistki dopełnia również srebrna torebka i eleganckie szpilki. Doda wyglądała po prostu obłędnie!

Nie możemy napatrzeć się na piękną artystkę! Dodzie z okazji urodzin życzymy, aby każdego dnia była tak szczęśliwa i uśmiechnięta, jak na tych zdjęciach!